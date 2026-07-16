El último refuerzo en el Máster de EL ESPAÑOL: clases 'prime' para aprender a pensar, a criticar y a debatir

Los 14 graduados de la tercera edición del Máster en Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela posan junto a Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Miguel Ángel Mellado, director del programa, al término de la ceremonia de graduación. Javier Carbajal

Las claves

Las claves Generado con IA El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL refuerza su cuarta edición con un enfoque en pensamiento crítico, debate y reflexión. El nuevo módulo 'Empleabilidad+Debate' fomentará entre los alumnos la capacidad de pensar, criticar y debatir antes de informar. Periodistas y expertos como María Peral y Luis Ezcurra participarán en las nuevas sesiones para enseñar a los estudiantes a cuestionar y analizar la información. El Máster mantiene prácticas de siete meses en la redacción de EL ESPAÑOL, combinando experiencia profesional y formación en habilidades esenciales del periodismo actual.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL refuerza sus contenidos para la cuarta edición, con el acicate del momento periodístico actual: acelerado, urgente y, muchas veces, precipitado.

Esta nueva línea en la propuesta del máster es, llamémosla, una 'evolución natural', tal y como ha sucedido en las tres ediciones anteriores.

En las dos primeras ediciones de este posgrado se defendió y enseñó el 'periodismo de siempre' y, a la vez, se practicó plenamente el periodismo multimedia.

En la tercera entrega se creó el laboratorio de Inteligencia Artificial adaptado al periodismo y se ampliaron las prácticas hasta los siete meses, dos novedades fuera del alcance de otros competidores. Así lo han comprobado con agradecimiento los alumnos que finalizan el Máster de EL ESPAÑOL este próximo 30 de agosto.

En la cuarta edición, que comienza el 5 de octubre próximo, se habilitará un espacio noble dedicado a PENSAR, con mayúsculas. Porque uno de los requerimientos y contrapesos necesarios frente al periodismo casi al instante actual es el de implantar un espacio para la reflexión.

Se trata de fomentar y habilitar el espíritu crítico entre los jóvenes profesionales. Ni todo vale, ni nada suele ser como parece. En el periodismo actual sobran muchas veces las prisas (más, incluso, de lo que los profesionales somos conscientes) y falta el sosiego que implementa la calidad.

Con esta pequeña renovación del máster se trata, también, de establecer con mayor claridad las coordenadas entre las que ha de moverse la actividad de informar, en las que figura de un lado el pensamiento crítico y, de otro, la capacidad de dudar de las certezas.

En la entrega de diplomas a la tercera promoción del Máster de Periodismo Multimedia con IA, celebrada el pasado 2 de julio en el campus de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid capital, hubo una fugaz alusión a lo que ahora presentamos como novedad para la próxima edición de este máster.

El director del Máster y presentador ocasional de la convocatoria de entrega de títulos definió aquel momento "como un acto académico, con el rector Jaime Olmedo como máxima autoridad, en el que la Academia de este máster se desarrolla en una sala de redacción".

Enseñar a pensar y ser periodista

Como es sabido, la mítica Academia griega fue fundada en Atenas por Platón en el siglo IV a.C. (En realidad, Platón era un apodo descriptivo, que significaba el de las espaldas anchas, en alusión al filósofo). El objetivo del filósofo griego, discípulo de Sócrates, era "enseñar a pensar".

Pensar antes de escribir, pensar antes de hablar, pensar antes de comunicar… Es un buen consejo para todo periodista joven que está empezando. Sirve, también, para un periodista en su ciclo final. A las pruebas me remito, como diría el arzobispo Argüello sobre la corrupción.

Por eso en la cuarta edición del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela se incorporará una serie de sesiones para fomentar este hábito en desuso en la profesión. El pensamiento crítico es un pilar fundamental del buen periodismo, riguroso y de calidad.

Miguel Ángel Mellado, director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela. Javier Carbajal

Para llevarlo a cabo no hace falta ser un graduado en Filosofía, disciplina esta que, curiosamente, está abriéndose un hueco en las contrataciones gracias a empresas de Inteligencia Artificial.

Este espacio, con la triada pensar/criticar/debatir se incorporará al módulo 4 del máster. Este módulo pasará a llamarse de Empleabilidad+Debate.

En todas las redacciones han existido y se mantienen saludables momentos para el análisis y debate en torno a las informaciones más decisivas. Quizás en la actualidad en fase declinante por la urgencia digital de publicar antes.

En la redacción de EL ESPAÑOL, donde los alumnos del máster realizarán siete meses de Prácticas —de febrero a agosto—, este espacio para la propuesta, exposición y discusión de los temas relevantes se da cita en dos momentos de la jornada diaria: a finales de la mañana (la primera reunión de temas del día) y la reunión de última hora de la tarde, para ver los enfoques definitivos de las historias y los titulares de las piezas más exclusivas.

Discusiones impagables

Contrastar tu visión de un tema (el enfoque, el desarrollo y el titular) con la opinión de otros compañeros y jefes es el momento más enriquecedor del día en una redacción. También el más convulso y entretenido cuando muy frecuentemente se lanzan palabras y juicios como si fueran venablos en el fragor de las discusiones. Asistir a ello no tiene precio.

Eso sí, estos momentos de debate han de ser rápidos (sin parsimonia que valga). Lo deseable es que no sucedan muy pegados a la hora del cierre. Sencillamente porque el periódico puede ser cambiado de arriba abajo. Y vuelta a empezar. Es cuando las cenas se enfrían en casa.

¡Que suba el portero!

Cada maestrillo ha utilizado alguna vez su librillo. Quien escribe todo esto, leyó con atención lo que le sucedió al gran Indro Montanelli cuando, en cierta ocasión, despachó con soberbia la queja de un lector, quien aseguraba no entender una información publicada.

—"Si yo no he entendido —contestó el lector cansado de la superioridad moral del director— significa que el imbécil es usted".

Un director que yo mismo tuve cuando trabajaba en la revista Tiempo en los años 80 del siglo pasado llamaba al portero de edificio para recabar su opinión sobre el gran titular de la portada del semanario.

Bastaba con el gesto torcido del espabilado conserje para que el director, el añorado Julián Lago, bajara el dedo pulgar. Ergo: "Mellado dale una vuelta al titular y lo vemos en un rato con Tomás". Así se llamaba la voz del pueblo. Aquello sí era democracia directa y fiable. No la del CIS.

Foto de archivo del periodista Julián Lago fechada el 24 de junio de 2008 en Barcelona. Albert Olive Efe

Ahora se consulta de manera más científica, a través de medidores. Se supone que con un criterio algorítmico más preciso y, desde luego, más aburrido que el del portero de aquel edificio del Paseo de la Castellana, situado muy cerca del campus donde se desarrolla ahora este máster.

La vuelta de tuerca en la cuarta edición del Máster de Periodismo completa así un lema habitualmente repetido en estas piezas de comunicación.

Si hasta ahora decíamos que en el periodismo actual no sólo se escribe, sino que también se locuta y se comunica con la imagen y el vídeo, ahora añadimos una primera condición previa: en el periodismo actual también se piensa o debería hacerse. Desde luego se hará en el Máster de Periodismo 2026/2027.

Se piensa para precisar y comprender lo que está pasando en el mundo o en España en particular (el llamado contexto), y se debate y valora sobre las consecuencias sociales de las grandes informaciones.

Entre los periodistas conocidos de EL ESPAÑOL que intervendrán en este módulo cuarto estará María Peral, adjunta a la dirección del diario y la periodista más acreditada en España en la cobertura informativa de temas judiciales.

Pensar frente a la IA

También participará en este espacio Luis Ezcurra, ingeniero de telecomunicaciones, ex directivo de diferentes multinacionales y especialista en Liderazgo. Ezcurra, cuyo afán por saber le llevó a convertirse en alumno de la tercera edición de este Máster de Periodismo, posee un sólido pensamiento crítico basado en su larguísima y amplia trayectoria profesional.

María Peral, adjunta al director de EL ESPAÑOL y responsable de Tribunales, conversa con la abuela de una de las alumnas del Máster. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

A modo de presentación de sus futuras clases señala: "Hay un arma que la IA, un competidor riguroso para futuros periodistas, no puede desplegar por el momento. Me refiero al pensamiento crítico".

"Es la capacidad del ser humano, del periodista en particular, de preguntarse más allá de lo que es evidente y probable. De hacerse las preguntas que la regla probabilística de la máquina descarta porque parecen no tener sentido", anticipa Ezcurra como método de reflexión.

La riqueza del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela se completa con alumnos experimentados que han participado y que han actualizado conocimientos.

Esto les convierte en especialmente útiles en redacciones, gabinetes de comunicación o como empleados en direcciones de empresas, como el propio Luis Ezcurra o profesionales como Fernanda Villavicencio, Laila Robles y Kitti Udvaros, diplomática húngara afincada en España. Todos ellos con ganas de aportar un acreditado know how.

Hay algunas preguntas que ayudan en la búsqueda de la verdad, que es el nervio que mueve el afán de informar.

Luis Ezcurra pone cuatro ejemplos: "¿Qué no estoy teniendo en cuenta? ¿Qué parte de la verdad puede estar tapada por la evidencia? ¿Qué me suena raro de esta información? ¿Qué es lo que no me cuadra aquí?".