Más del 50% de los alumnos del Máster de EL ESPAÑOL fue contratado por el diario al acabar el curso

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Daniel Muñoz, director general de Producto de EL ESPAÑOL, en una reunión de temas con los jefes de las diferentes secciones del diario. EE.

Las claves

Las claves Generado con IA Más del 50% de los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL han sido contratados por el diario tras finalizar el curso. Pedro J. Ramírez será el padrino de los 14 alumnos de la última promoción del máster, que recibirán su diploma el 2 de julio en la UCJC. Los estudiantes realizan más de 200 días de prácticas en la redacción y algunos también en delegaciones territoriales fuera de Madrid. El máster, en colaboración con la Universidad Camilo José Cela, ya tiene abierta la matrícula para su cuarta edición, apostando por el periodismo multimedia y el uso de la IA.

Una semana después de conocerse los magníficos resultados de EL ESPAÑOL en 2025, líder de la prensa nacional y con un beneficio de 5,11 millones de euros, Pedro J. Ramírez, director y presidente de la compañía, se convertirá en padrino de los 14 alumnos de la última promoción de periodistas del Máster de Periodismo promovido por este diario y por la Universidad Camilo José Cela.

El acto se celebra este jueves, 2 de julio, en el campus universitario de la UCJC, situado en el Paseo de la Castellana. Los 14 alumnos de la tercera edición recibirán el diploma acreditativo de manos de un periodista que, indiscutiblemente, ha marcado la historia del periodismo español en los últimos 50 años.

Los alumnos de la tercera edición estarán de enhorabuena por partida triple: primero, por el padrinazgo; segundo, por el ejercicio pleno de la profesión durante más de 200 días como periodistas en prácticas en la redacción de EL ESPAÑOL y, tercero y no por ello menos importante, porque este joven grupo de prensa digital crea empleo como avalan los datos: 305 trabajadores —la gran mayoría, periodistas—, según el informe conocido en la última Junta de Accionistas del León de El Español Publicaciones, S.A.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela, nacido en octubre de 2023 bajo la dirección de Miguel Ángel Mellado, creador del mismo, se ha beneficiado de la expansión imparable del diario digital.

Si uno de los objetivos fundacionales de este máster era dar oportunidades a los jóvenes periodistas para trabajar e iniciar una carrera profesional con una base sólida, los datos avalan el éxito de tal pretensión.

La primera edición, 2023/2024, contó con 14 alumnos, de los cuales ocho fueron contratados nada más acabar el curso o unos meses después. En la segunda edición, 2024/2025, de los 9 alumnos, cuatro firmaron su continuidad en el diario.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Miguel Ángel Mellado, director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, durante la presentación del máster en la Universidad Camilo José Cela, el 16 de octubre de 2023 en Madrid. Laura Mateo

Por tanto, en total, 12 de los alumnos permanecieron trabajando en el diario dirigido por Pedro J. Ramírez. Más del 52% de los matriculados consiguieron su objetivo de empleo. Algunos de ellos tuvieron luego ofertas laborales. Al considerarlas más ventajosas, dejaron su puesto de trabajo.

Lo primordial es que, gracias a su interés, su dedicación y su apuesta, encarrilaron su futuro tras entrar por la puerta de este máster.

Hubo incluso alumnos que prefirieron seguir su camino y rechazaron el contrato, como fue el caso de Hans Lawrence Ramírez, periodista nicaragüense, que cursó el Máster de EL ESPAÑOL para mejorar su práctica periodística y aprender los formatos y herramientas del periodismo multimedia actual. Tras su experiencia en Madrid, volvió a su procedencia, el diario La Prensa de Nicaragua.

Aún no se sabe cuántos de los 14 alumnos de la tercera edición serán contratados al acabar sus prácticas el próximo 31 de agosto. La experiencia dice que, seguramente, habrá más de dos contratados, que es el compromiso mínimo de empleo contraído por el Máster y EL ESPAÑOL en sus tres ediciones.

El "vivero" de EL ESPAÑOL

"Concebimos el máster como un puente entre la formación académica y el inicio de la carrera del periodismo. Es nuestro vivero de periodistas", ha dicho en varias ocasiones Pedro J. Ramírez.

Los alumnos de tercera promoción están repartidos estos meses —de febrero a finales de agosto— en secciones diferentes como España, Invertia, Reportajes, Mundo, Nuevas Narrativas, Madrid Total, Redes Sociales o el vertical Magas.

Gerard Rengel junto a Javier Corcuera, jefe de Redes Sociales en EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

La expansión territorial de EL ESPAÑOL ha permitido a algunos alumnos hacer las prácticas fuera de Madrid, concretamente en Castilla y León y en Andalucía. El periodismo local y regional ha sido la escuela de grandes periodistas nacionales.

La matriculación para la cuarta edición del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL ya está abierta. Tanto en el campus como en el diario, los futuros alumnos se ejercitarán en la práctica del periodismo de siempre —los temas propios, investigación, los enfoques diferenciados, informar sin aburrir, la seriedad por delante del click…—.

Y el periodismo presente —multimedia, con videoinformación, podcast, canal de Youtube, redes sociales…—. Desde luego con la gran ayuda de la Inteligencia Artificial. Sirviéndose de ella, no sirviéndola a ella.

Este nuevo curso se abrirá al calendario de clases un área de debate y pensamiento, como en años anteriores se incorporó un Laboratorio de Inteligencia Artificial y más meses de prácticas. El periodismo ha de recuperar una doble velocidad, que permita el análisis y la discusión sin detener la urgencia en la que está instalado. De ahí los debates y el liderazgo con materia formativa.