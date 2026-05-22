Comillas CIHS, donde aprender también significa crecer

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas ofrece una formación integral que combina excelencia académica, pensamiento crítico, empleabilidad, internacionalización y acompañamiento personal.

Las claves

Las claves Generado con IA Comillas CIHS apuesta por una formación integral que combina excelencia académica, desarrollo personal y compromiso social, siguiendo la tradición educativa de la Compañía de Jesús. La facultad ofrece grados y dobles grados con orientación humanista y alta empleabilidad, incluyendo nuevas titulaciones internacionales impartidas en inglés como Global Communication e International Relations. Su modelo HIT (Humanidades, Inteligencia y Tecnología) integra experiencias prácticas, fomentando habilidades como liderazgo, comunicación y pensamiento crítico, con el 95% de los egresados insertados laboralmente. Comillas CIHS destaca por su política de becas, que puede cubrir hasta el 75% de los honorarios académicos, y un entorno universitario moderno con servicios y programas que refuerzan el bienestar y la comunidad estudiantil.

La universidad es mucho más que una etapa académica para adquirir competencias técnicas; es el escenario clave donde se desarrollan vocaciones, habilidades personales y se consolida la identidad de cada estudiante para construir su futuro profesional. Tanto el alumno como el centro educativo asumen el compromiso mutuo de afrontar estos años como una preparación integral que trasciende el primer empleo: se trata de la vida misma.

Esta es una de las premisas que subyacen en la propuesta de la Universidad Pontificia Comillas, una institución referente en el ecosistema educativo dada su extensa trayectoria —de más de 130 años—, y, sobre todo, el éxito de un modelo centrado en el desarrollo de valores y la excelencia humana.

Dentro de su catálogo académico, como una manera de responder ante una sociedad compleja donde confluyen corrientes heterogéneas, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS) se ha consolidado como un espacio de referencia para quienes buscan una formación con impacto social y clara orientación hacia la empleabilidad.

Ubicada en el campus de Cantoblanco (Alcobendas), a solo 20 minutos del centro de la capital, Comillas CIHS representa una forma distinta de entender la experiencia universitaria. Mientras otros centros de la institución, como Comillas ICADE o Comillas ICAI, son referentes en los ámbitos empresarial y tecnológico, Comillas CIHS sitúa al pensamiento crítico y el compromiso social en el núcleo de su proyecto.

Su oferta académica reúne titulaciones con alta demanda y un fuerte componente humanista. Todos los grados y dobles grados de Trabajo Social,Traducción, Interpretación y Tecnologías del Lenguaje, Educación Infantil, Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Filosofía, Filosofía, Política y Economía (FIPE) o Relaciones Internacionales + Global Communication, comparten una misma filosofía educativa: formar profesionales conscientes, competentes, críticos y comprometidos con la sociedad. Una visión alineada con la tradición educativa de la Compañía de Jesús y con el lema que define a la universidad desde hace más de un siglo: ‘Hombres y mujeres con y para los demás’.

Comillas CIHS amplía para este próximo curso su oferta académica con nuevas titulaciones internacionales impartidas íntegramente en inglés como el Bachelor´s Degree in Global Communication y el Bacherlor's Degree in International Relations. Con esta propuesta, la facultad refuerza su posicionamiento en las áreas de Global Affairs y Global Communication, formando perfiles preparados para afrontar los retos políticos, sociales y comunicativos de un entorno global en transformación.

Excelencia y crecimiento personal

Comillas CIHS destaca por una propuesta clara y coherente: ofrecer una formación de excelencia académica que, al mismo tiempo, acompañe al estudiante en su crecimiento personal.

El modelo apuesta por grupos reducidos y una relación estrecha entre profesor y alumno. Los estudiantes cuentan con tutorías personalizadas y un profesorado que cuenta con un buen número de profesionales en activo que conectan la teoría con la realidad laboral inmediata. Así, se fomentan habilidades como la comunicación efectiva, la resolución de problemas y la especialización técnica.

Alumnas en el Campus de Cantoblanco.

Pero la facultad también promueve un aprendizaje que va más allá de las aulas. Se fomenta el desarrollo de habilidades interpersonales, la capacidad de análisis, la comunicación efectiva y la resolución de problemas, preparando a los graduados para afrontar los desafíos de un mundo cambiante.

Este enfoque integral convierte a Comillas CIHS en un entorno que transmite confianza tanto a estudiantes como a familias. Un lugar donde la exigencia académica convive con el cuidado personal y donde el éxito no se mide solo por los resultados, sino también por el modo en que se alcanzan.

El modelo HIT: Humanidades, Inteligencia y Tecnología

Uno de los pilares actuales de la facultad es el modelo HIT (Humanidades, Inteligencia y Tecnología). Se entiende que los retos del futuro no pueden abordarse solo desde la técnica, sino desde una mirada ética y social. Por ello, sus grados incorporan experiencias prácticas desde el primer curso, logrando que el 95% de sus egresados se inserte con éxito en el mercado laboral.

Además, la metodología de los grados incorpora experiencias prácticas desde los primeros cursos. Los alumnos participan en proyectos reales, prácticas externas y actividades que fortalecen competencias cada vez más valoradas por las empresas: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico y adaptación al cambio.

En áreas como Educación, Trabajo Social o Traducción, Interpretación y Tecnologías del Lenguaje, esta conexión con la realidad profesional resulta especialmente importante. Los estudiantes adquieren experiencia directa en entornos educativos, sociales e internacionales, construyendo un perfil altamente competitivo desde el inicio de su formación. Además, con más de 600 convenios internacionales, Comillas permite realizar intercambios en centros de prestigio mundial.

Desarrollo de una clase de uno de los grados de Comillas CIHS.

Becas de hasta el 75%

Otro de los aspectos diferenciales de Comillas CIHS es su compromiso con la igualdad de oportunidades. La universidad desarrolla una sólida política de becas y ayudas al estudio para garantizar que la situación económica no limite el acceso al talento.

Entre estas iniciativas destacan las Becas Ayuda al Talento, dirigidas especialmente a estudiantes con vocación en los ámbitos de la Educación y el Trabajo Social. Estas ayudas pueden cubrir hasta el 75% de los honorarios académicos durante toda la duración del grado.

Cada año, más de 1.500 estudiantes reciben becas o ayudas económicas en Comillas, reforzando así un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo y el acompañamiento personalizado.

Vivir la universidad

La experiencia universitaria en Comillas CIHS también se construye fuera de las aulas. El campus de Cantoblanco ofrece amplias zonas verdes, instalaciones deportivas, biblioteca avanzada, aulas multimedia, laboratorios de idiomas y estudio de grabación, creando un entorno moderno y pensado para el desarrollo integral del alumnado.

Campus de Cantoblanco.

Además, la universidad impulsa una intensa vida universitaria a través de clubs y asociaciones de estudiantes de distintas temáticas —culturales, deportivas, sociales o profesionales— que favorecen la participación y la creación de comunidad.

A ello se suma Comillas Comunidad, una iniciativa que integra diferentes áreas de acompañamiento al estudiante como Comillas Bienestar, Comillas Contigo y Comillas Arte. Estos programas refuerzan el bienestar emocional, la creatividad, el crecimiento personal y el sentido de pertenencia.

Porque en Comillas CIHS la universidad no se limita a transmitir conocimientos. Se convierte en un espacio donde crecer, descubrir vocaciones y construir un proyecto vital y profesional con sentido. Un lugar donde tradición y vanguardia educativa se unen para formar a los mejores profesionales para el mundo.