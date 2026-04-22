El grupo lidera la formación profesional nacional según diversos rankings independientes. Destaca por su excelencia docente, innovación tecnológica y una inserción laboral superior al sesenta por ciento en seis meses.

Las claves

Las claves Generado con IA Davante se consolida como el mejor centro de Formación Profesional en España según el ranking independiente FP Ranking y diversas consultoras externas. El grupo destaca por su metodología, calidad docente y alta empleabilidad, con una inserción laboral del 60% en seis meses y acuerdos con 30.000 empresas. Davante y sus marcas reciben excelentes valoraciones de los alumnos en plataformas como Trustpilot y DondeEstudiar, superando puntuaciones de 4,6 sobre 5. El centro ha sido premiado por su innovación educativa y liderazgo en transformación digital, logrando presencia habitual en los principales rankings del sector.

Davante se confirma como el mejor centro de FP en España según el ranking independiente FP Ranking. La compañía refuerza su liderazgo avalado por consultoras externas y la excelente valoración de sus alumnos en diversas plataformas.

El grupo consolida su posicionamiento como líder en formación para el empleo en España tras liderar la I Edición del Ranking de FP de Emagister. Esta distinción refuerza su reputación en un sector que ya supera el millón de estudiantes.

Excelencia académica y calidad docente

La consultora Hamilton, tras analizar más de 600 indicadores cualitativos y cuantitativos, sitúa a Davante como el centro mejor valorado del país. El informe destaca especialmente su metodología, la calidad docente y los resultados en empleabilidad para sus alumnos.

Este reconocimiento surge en un contexto donde la Formación Profesional vive un crecimiento sostenido. La modalidad se consolida actualmente como una de las principales y más directas vías de acceso al mercado laboral actual en España.

La voz de los alumnos: el mejor indicador

Más allá de los listados externos, la valoración directa de los estudiantes es el principal activo del grupo. Actualmente, MasterD —marca de Davante— cuenta con un 4,6 sobre 5 en Trustpilot tras recibir más de 6.600 opiniones.

Por su parte, Davante alcanza un 4,7 sobre 5 con cerca de 2.000 valoraciones registradas. Asimismo, MEDAC mantiene una puntuación de 4,3, consolidando una percepción positiva y sostenida en el tiempo en todas las marcas que integran el grupo.

En portales especializados como DondeEstudiar, el grupo obtiene una calificación sobresaliente de 4,8 sobre 5. Estas cifras, basadas en más de 3.500 opiniones, refuerzan la percepción positiva desde la experiencia real de quienes pasan por sus aulas.

Una estudiante de Davante. Davante

Presencia constante en rankings del sector

La relevancia de Davante se refleja en su presencia recurrente en diversos rankings externos del sector. Aparece habitualmente entre las mejores opciones para la formación enfocada al empleo y la preparación de oposiciones a nivel nacional.

Plataformas como Emagister, DondeEstudiar y medios como Financial Magazine o TopMadrid sitúan al grupo como referencia. Esta visibilidad constante en entornos competitivos se logra gracias a la diferenciación por calidad formativa y resultados reales.

Innovación premiada y éxito laboral

El grupo ha sido galardonado recientemente en los Premios a la Excelencia Educativa en distintas categorías. Ha sido distinguido como el Mejor Centro de Formación para el Empleo por su apuesta decidida por la innovación educativa constante.

La Escuela de Talento Digital Davante también destaca tras ser premiada por cuarto año consecutivo. Su programa formativo ha sido reconocido como el mejor en el ámbito de la transformación e innovación digital dentro del sector tecnológico.

Finalmente, el modelo de Davante destaca por su conexión con el mercado laboral y acuerdos con 30.000 empresas. Con una inserción laboral del 60% en seis meses, el grupo se sitúa muy por encima de la media educativa