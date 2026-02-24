Últimos días para entrar en el Curso de Comunicación con IA de EL ESPAÑOL: "Convencer de manera profesional"

Las claves nuevo Generado con IA El Curso Online de Comunicación con IA y Creación de Contenidos de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela comienza el 16 de marzo y el plazo de inscripción finaliza el 11 de marzo. El curso, de 10 semanas y más de 50 horas, ofrece clases en directo los lunes, miércoles y viernes sobre Inteligencia Artificial, Marca Personal, Redes Sociales y Creación de Contenidos multimedia. Las clases estarán a cargo de reconocidos especialistas y se podrán seguir en directo o consultar las grabaciones posteriormente, facilitando la participación desde cualquier lugar. Al finalizar, los alumnos recibirán un certificado avalado por EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, con posibilidad de realizar un trabajo final opcional.

Comienza la cuenta atrás para el arranque del Curso Online de Comunicación con IA y Creación de Contenidos, fijado para el lunes 16 de marzo.

Los interesados disponen aún de unos días para inscribirse, matricularse y tener la clave de entrada a la plataforma que permitirá seguir las clases, en directo, desde el salón de casa o el despacho de trabajo. El plazo de matriculación finalizará el próximo 11 de marzo, unos días antes del inicio del curso.

El interés despertado por el Curso Online confirma el acierto de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela al promover estas 10 semanas de aprendizaje y experiencia en la comunicación y en el periodismo, con clases vespertinas los lunes, miércoles y viernes, sobre materias tan actuales como la Inteligencia Artificial, Podcast y Videopodcast, Canal de YouTube, Redes Sociales, Marca Personal y Corporativa, Newsletter o Liderazgo.

Este Certificado de Comunicación con Inteligencia Artificial va más allá de su estricta denominación. Porque el propósito del curso abarca el amplio mundo de la comunicación de contenidos multimedia, capaz de interesar a los lectores y videoyentes. Siempre con calidad.

En la información publicada por EL ESPAÑOL el pasado 2 de enero para anunciar la nueva edición del Curso Online —una prolongación del Máster de Periodismo de este diario—, se seguía el espíritu planteado en la primera edición del año 2025: "Si la información es poder, saber comunicar lo que uno conoce y hace a diario sirve también para profesiones muy diversas: la abogacía, la farmacia, la investigación, empresas de servicios, gabinetes de comunicación, sin olvidar, claro está, el periodismo en general".

La fórmula del Curso Online, que se extenderá entre mediados de marzo y finales de mayo, se basa en enseñar en poco tiempo —10 semanas y más de 50 horas—, de manera útil, accesible y asequible, el uso de herramientas utilizadas en la comunicación actual. De entre estas destaca, por su interés, presente y futuro, la Inteligencia Artificial.

Presente y futuro de la IA

Precisamente en las tres primeras semanas los alumnos se adentrarán en el mundo casi infinito de la Inteligencia Artificial. El periodista Alberto Iglesias, subdirector de Disruptores, sección de Invertia y coordinador de este curso, será el profesor de referencia en IA.

Los alumnos matriculados hasta el momento proceden de profesiones diversas, no necesariamente del periodismo, con un arco de edad muy abierto. Las clases comenzarán a las 19 horas y finalizarán a las 20:30. Los lunes, miércoles y viernes.

En los días con tutorías, el tiempo se ampliará media hora. La conexión se hará a través de la plataforma Blackboard, utilizada por la Universidad Camilo José Cela. Los alumnos dispondrán de un correo universitario personalizado y una clave de acceso tras su matriculación.

Algo importante es que las clases serán en directo, con intervención de los alumnos, y quedarán grabadas para consulta, sobre todo para aquellos que no puedan conectarse ese día. Las grabaciones estarán disponibles durante un par de meses, tras finalizar el curso.

Trabajo Fin de Curso

De manera opcional, los alumnos que lo deseen podrían hacer una especie de Trabajo Fin de Curso (TFC). Así reforzarán una parte de lo aprendido. Para ello deberán presentar una propuesta muy precisa y con tiempo, que deberá estar dentro del perímetro de los contenidos del curso. De manera discrecional será aceptada o no por el profesorado, al no ser obligatorio.

Los diez profesores

Durante estas semanas previas al inicio, EL ESPAÑOL ha publicado artículos y entrevistas con especialistas. El curso está dividido en tres módulos. Unidad 1: Inteligencia Artificial (tres semanas de duración). Unidad 2: Marca Personal, Marca Corporativa y Redes Sociales (tres semanas). Unidad 3: Creación de Contenidos (cuatro semanas). Este módulo constará de Podcast, Videopodcast, Canal de YouTube, Newsletter y Liderazgo.

Los dos últimos días de clase servirán como repaso de aquellas materias que más interés hayan despertado entre los alumnos.

En las piezas de comunicación publicadas por EL ESPAÑOL hasta la fecha han participado profesores como Alberto Iglesias (especialista en Inteligencia Artificial), Jesús Alcoba y Carlos Chaguaceda (sobre Marca Personal y Marca Corporativa) o Puri Beltrán y Cele Díaz (Podcast y Videopodcast).

Este Curso online ha sido creado y es dirigido por el periodista Miguel Ángel Mellado, autor y responsable también del Master de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela, postgrado éste que en solo tres ediciones se ha convertido en un referente en el aprendizaje práctico del periodismo real y actual.

Diferencias entre Curso y Máster

Precisamente, los 14 alumnos del Máster de Periodismo en su edición 25/26 han comenzado este mes de febrero sus siete meses de Prácticas en la redacción del diario de Pedro J. Ramírez. La cuarta edición de este máster está previsto que se inicie a principios del próximo mes de octubre.

El Máster de Periodismo es presencial, en Madrid, y dura 11 meses (cuatro en el campus y siete en la redacción). El Curso Online se extiende durante 10 semanas, entre el 16 de marzo y el 29 de mayo, la práctica es en directo y se puede seguir desde el salón de casa o desde el despacho de trabajo, en cualquier punto de España y del mundo.

En clase habrá unas pocas normas y consejos para alumnos y profesores. La primera, que estén conectados a través de la Blackboard de la UCJC al menos cinco minutos antes de inicio de las clases. Para evitar sorpresas.

Los profesores harán su exposición práctica durante algo más de una hora. Los treinta minutos restantes serán para aclarar dudas. La clase ideal sería así: los primeros 15' dedicados a una explicación breve del tema del día con ejemplos; los 30-40' restantes, utilizados en demostraciones prácticas, más análisis de casos reales. Y, a continuación, las preguntas de los alumnos. En total, 90 minutos cada día de clase.

Para el seguimiento y la evaluación de los alumnos se fijarán algunas tutorías. La nota final será apto o no apto (penalización ésta que se reserva fundamentalmente para inasistencias reiteradas a clase; algo impensable).

Al finalizar el curso, los matriculados recibirán un certificado avalado por EL ESPAÑOL y por la Universidad Camilo José Cela.

En el periodo de la Semana Santa, del 30 de marzo al 5 de abril, las clases quedarán interrumpidas.

Como decíamos al principio, el novedoso y práctico del Curso Online está a punto de comenzar. Las últimas plazas estarán disponibles hasta el 11 de marzo, en que se cerrará la inscripción.