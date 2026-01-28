Aprende a crear videopódcast con 'engagement' en el Curso de EL ESPAÑOL: para empresas, profesionales y periodistas

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela organizan un curso online para aprender a crear videopódcast y pódcast con alto nivel de engagement. El curso, dirigido a empresas, periodistas y profesionales, abarca Inteligencia Artificial, marca personal y la creación de contenidos para YouTube, pódcast y newsletter. Puri Beltrán y Cele Díaz, periodistas y expertos en el formato, impartirán clases prácticas sobre narrativa, técnica, ritmo, edición y difusión de contenidos en audio y video. El curso incluye ejercicios interactivos, consejos técnicos y estrategias para construir comunidad, además de enfocarse en las claves para lograr que el contenido conecte con la audiencia.

Para comunicar y ofertar contenidos con información actual, novedades y conocimientos de todo tipo, hay una herramienta muy útil por su capacidad de penetración y creación de engagement. Hablamos del videopódcast y de su versión solo en audio.

Debido a su versatilidad y a su rendimiento, tanto para profesionales en general, periodistas y empresas, estará muy presente en el Curso de Comunicación con IA y Creación de Contenidos, organizado por EL ESPAÑOL con la ayuda de la Universidad Camilo José Cela.

El curso online, en su edición de 2026, consta de tres unidades: una dedicada a la Inteligencia Artificial; la segunda, a la Marca Personal, Corporativa y a Redes Sociales, y una tercera que agrupa la creación de contenidos para el canal de YouTube, Pódcast y Videopódcast, más Newsletter, que es de lo que hablaremos a continuación.

Las clases de pódcast y videopódcast ocuparán al menos dos semanas de las 10 semanas que dura este Curso. Como se ha publicado, comenzará el próximo 16 de marzo y se extenderá hasta el 29 de mayo.

Abierto para la matriculación, con plazas limitadas, va dirigido a todo aquel que desee adquirir habilidades suficientes para manejar los resortes imprescindibles para la Comunicación en el segundo cuarto del siglo XXI.

Puri Beltrán (Madrid, Madrid, 1983) y Cele Díaz (Almería, 1989), periodistas profesionales ambos, serán los especialistas que desvelarán los secretos del videopódcast y el pódcast.

Esta es la propuesta de temas que han planteado para desarrollar en sus clases online en directo. Didácticas, amenas, sin renunciar a la profundidad de contenidos.

Contenidos de las clases:

VIDEOPÓDCAST

Qué es un videopódcast como formato de comunicación y narración. El propósito: para qué lo haces y qué quieres que genere en tu audiencia. Aterriza sobre el tema. Ejercicio en directo: Cada alumno escribe en tres frases la idea de su videopódcast (tema, a quién habla y cómo quiere sonar) y la comparte al final de la clase. Diseño de formato: dar forma a una idea. Diferentes maneras de contar: entrevista, conversación, relato personal, crónica, etc. Estructura básica de un episodio para que no se haga largo ni caótico. Cómo preparar una escaleta simple que sirva de guía sin encorsetar. El arte de la Conversación. Cómo preparar una buena entrevista o charla: investigar, formular preguntas abiertas, escuchar. Técnicas para hacer que la persona invitada se sienta cómoda. Cómo reconducir la conversación cuando sea dispersa. Ejercicio: simulación de entrevista en parejas: 3 minutos entrevistando, tres minutos cambiando roles. Tu presencia ante la cámara. Cómo transmitir cercanía y credibilidad hablando a cámara. Trabajo de voz: ritmo, pausas, énfasis y claridad. Lenguaje corporal: manos, postura, mirada y energía. Construir ritmo y narrativa. Qué hace que un episodio resulte lento o adictivo. Identificar "paja" y quedarse con lo esencial de la historia. Cómo lanzar tu videopódcast al mundo. Cómo presentar tu proyecto: título, descripción y promesa al público. Pensar en la identidad del programa: estilo, valores, tipo de invitados. Ideas para crear comunidad alrededor del videopódcast (comentarios, redes, colaboraciones). Ejercicio sugerido después de clase: Grabar y compartir un teaser de 1–2 minutos presentando el videopódcast y su propuesta de valor.

PÓDCAST

1. El audio es el contenido, no un complemento

En un pódcast no hay imágenes que ayuden a entender lo que ocurre. Todo pasa por el oído. Eso convierte al sonido en el verdadero lenguaje del formato: la voz, los silencios, el ritmo y el ambiente son los que construyen el relato.

Un buen pódcast debe poder escucharse sin distracciones. Si una idea no se entiende solo con la voz, probablemente no está bien planteada para audio.

Por eso, antes de grabar conviene pensar cómo se va a contar algo, no solo qué se contará. El pódcast no es un texto leído ni una radio "moderna": es un formato propio, con reglas narrativas específicas.

2. Mejor poco equipo y bien usado

Uno de los errores más habituales al empezar es pensar que hace falta un gran despliegue técnico. En realidad, la calidad de un pódcast depende más de cómo se graba que con qué se graba.

Para empezar, basta con tres elementos bien controlados: Un micrófono decente (no el del portátil). Un espacio con poco ruido y poca reverberación. Una correcta distancia y nivel de grabación.

Un micrófono caro en una habitación ruidosa suena peor que uno sencillo bien colocado.

3. Editar no es maquillar, es escribir con sonido

La edición en pódcast no consiste solo en quitar errores. Es una fase creativa en la que el contenido se transforma. Una conversación grabada en bruto rara vez funciona tal cual. La edición para dar claridad al mensaje.

Editar bien es respetar al oyente. No se trata de manipular el discurso, sino de hacerlo comprensible y fluido. En pódcast, el montaje es una forma de escritura invisible, pero decisiva.

4. La regularidad genera más oyentes que la viralidad

Muchos pódcast nacen con la expectativa de "funcionar rápido". Sin embargo, el audio es un formato de consumo lento y de confianza. La audiencia no se construye por un episodio puntual, sino por la constancia.

Publicar con una periodicidad clara —semanal, quincenal o mensual— ayuda a crear hábito. Es preferible una comunidad pequeña pero constante, que muchos oyentes ocasionales que no regresan.

5. Publicar no es el final. Distribución y difusión importan

Muchos pódcasters se centran en el contenido y descuidan completamente la distribución, asumiendo que "si es bueno, ya se encontrará".

La realidad es que un pódcast necesita visibilidad: Elegir bien las plataformas de publicación. Cuidar títulos y descripciones. Avisar a marketing agresivo. Un buen pódcast mal distribuido es, simplemente, un pódcast que no se escucha.

Pódcast o videopódcast

Cele Díaz, que se centrará en el pódcast, afirma que este es un formato accesible, pero no improvisado. Combina técnica, narrativa y constancia. Entender cómo se graba, cómo se edita y cómo se distribuye es tan importante como tener algo interesante que contar.

"Porque en audio, más que en ningún otro formato, el oyente decide rápido si se queda o se va", insiste.

Díaz es fundador y productor ejecutivo de VIBRO, estudio creativo y especializado en branded pódcast y videopódcast, además de docente investigador. Ha trabajado en radio y televisión, en cadenas como la SER, RNE y la COPE.

Puri Beltrán, periodista de EL ESPAÑOL, nació profesionalmente en la SER, donde dirigió programas como 'A Vivir Madrid'. Sustituía a Gemma Nierga en sus ausencias.

Creadora del dailypódcast 'En la sabana', ahora trabaja en Magas, el portal vertical del diario, centrado en las mujeres. Con su voz y su imagen se ha especializado como storyteller: transforma ideas, marcas o historias en contenidos breves, de consumo rápido, para conectar a través de formatos como Reels, TikTok o Shorts.

Esta especialización encaja con el objetivo del Curso de Comunicación de EL ESPAÑOL, dirigido a todo aquel que tiene algo interesante que contar a los demás, profesionales (periodistas o no) y empresas, interesados en comunicarlo.

De hecho, algunas firmas han entendido que les compensa matricular a un trabajador en la propuesta formativa de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela y los han inscrito en el curso.

"El videopódcast, con el atractivo de la imagen, se ha convertido en una de las herramientas de la Comunicación que más engagement consigue", afirma Puri Beltrán.