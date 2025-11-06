Comillas ICADE: entre el rigor jurídico y la visión de negocio para formar a los líderes del mañana

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Derecho (Comillas ICADE) consolidan su posición como referente nacional en la formación de líderes empresariales y juristas.

La competitividad marca el contexto económico a nivel global. Es un escenario que alcanza todos los ámbitos de la sociedad y que pone de manifiesto la necesidad de contar con trabajadores que dominen sus respectivas áreas. Pero yendo más allá de los conocimientos, el mundo laboral que se perfila exige también dotes de liderazgo, de comunicación y de valores que marquen la diferencia en cualquier sector. Formar a estos futuros profesionales es la meta que une los caminos de los estudiantes y de sus familias, pero también de instituciones como la Universidad Pontificia Comillas, uno de los principales referentes nacionales en la formación de los líderes del mañana.

La institución tiene un amplio bagaje en esta labor. Fundada en 1890, la ambición de alcanzar la excelencia académica de sus alumnos se combina con esa preocupación para dotarlos de un espíritu crítico, una vocación de servicio y un enfoque ético y humanista. Conceptos todos ellos que reflejan los principios de la Compañía de Jesús, a la cual pertenece la Universidad Pontificia Comillas.

La fidelidad a una formación universitaria con propósito y de primer nivel se refleja en programas de máxima exigencia y en un entorno académico acogedor, estimulante y competitivo. Esta dinámica fomenta no solo la motivación y el compromiso del estudiante, sino una empleabilidad que alcanza hasta el 96%. De esa forma, Comillas ICADE se erige como referente en empresa y derecho, con una apuesta por la excelencia académica con impacto real. Su cercanía a la realidad empresarial y jurídica, la vocación internacional y la exigencia metodológica marcan la diferencia al culminar la etapa formativa. Es entonces cuando se hace tangible el lema de Comillas: 'Hombres y mujeres con y para los demás'.

Dobles titulaciones de referencia

Comillas ICADE fue la primera facultad universitaria en España en ofrecer el Doble Grado en ADE y Derecho, un modelo que hoy se ha convertido en referencia en todo el país. Fiel a su espíritu innovador, sigue reinventando la forma de enseñar empresa y derecho con nuevos programas que combinan rigor académico, visión internacional y conexión directa con el mundo profesional.

Un claro ejemplo de esta propuesta innovadora es el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Gastronomía e Innovación Culinaria de MACC. La formación se desarrolla en el Madrid Culinary Campus, el centro de innovación gastronómica y empresarial de la Universidad Pontificia Comillas, promovido conjuntamente con el grupo Vocento.

Tanto la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales como la de Derecho comparten una misma filosofía: formar profesionales con una sólida base técnica, visión internacional y pensamiento crítico. Sus itinerarios académicos —que incluyen grados y dobles titulaciones en ADE, Derecho, Relaciones Internacionales, Business Analytics o Filosofía, Política y Economía (FIPE)— combinan el rigor jurídico y empresarial con una clara orientación práctica. El resultado son perfiles altamente valorados por despachos, consultoras y grandes corporaciones, preparados para liderar con conocimiento y compromiso.

Más de 3.000 acuerdos con empresas

La docencia se apoya en un profesorado que combina una sólida trayectoria académica con experiencia directa en empresas y despachos, lo que garantiza una docencia exigente, aplicada y conectada con la realidad profesional en Empresa y Derecho. La metodología, además, incluye proyectos colaborativos, simulaciones, estudios de caso y contacto continuo con organizaciones, combinando enfoques bilingües y trilingües en los programas con mayor proyección global.

Además, la institución tiene vigentes más de 3.000 acuerdos con empresas de todos los sectores nacionales e internacionales para prácticas y empleo.

Como refuerzo a sus propios planes de estudio, todo el alumnado cursa el Diploma de Habilidades Personales y Profesionales, un itinerario transversal que fortalece competencias clave como comunicación, liderazgo, gestión del tiempo, trabajo en equipo y orientación al servicio, auténticos habilitadores de empleabilidad sostenible. Este entrenamiento competencial se integra con una formación multidisciplinar y personalizada, mediante tutorías y acompañamiento continuo del profesorado.​

Excelencia desde el primer momento

La búsqueda de la máxima calidad en la formación de sus alumnos queda patente desde el mismo proceso de selección. El proceso de admisión en la Universidad Pontificia Comillas está diseñado para identificar talento, motivación y compromiso, conformando grupos de estudiantes con gran potencial que aprenden en un ambiente de respeto mutuo que anticipan la madurez profesional desde los primeros cursos.

Hay otros dos factores que inciden de manera directa en el atractivo de los programas de Comillas ICADE. Uno de ellos es la cartera de convenios que mantiene con otras universidades. Comillas pertenece a una red internacional con más de 200 universidades jesuitas en todo el mundo. Además, es un signo de que tiene detrás una sólida red de cooperación para todo tipo de fines académicos: investigación, intercambios, prácticas, etc.

Y de lo internacional a lo local. La Universidad Pontificia Comillas tiene presencia en Valladolid, Sevilla y Madrid, donde tiene su sede. Cuenta con siete campus y en el caso de la capital, ofrece la gran ventaja de ubicarse en el centro de la ciudad. Esto abre la puerta a una mayor comodidad para los estudiantes y a la cercanía al ecosistema de oportunidades laborales que se abre para quienes, como estos alumnos, están empezando a desarrollar su talento profesional.

Jornada de puertas abiertas

Jornada de Puertas Abiertas en Comillas ICADE el pasado año.

Comillas ICADE celebrará el próximo sábado 15 de noviembre una Jornada de Puertas abiertas para las titulaciones de derecho, empresariales y gastronomía e innovación culinaria. Es una oportunidad perfecta para que los futuros estudiantes y sus familias puedan conocer de primera mano las instalaciones y el ambiente inspirador y transformador del campus en Madrid, así como todas las opciones formativas relacionadas con estas disciplinas.

Profesores y alumnos serán los mejores embajadores de un recorrido tan exigente como apasionante hacia un futuro con plenas garantías en materia laboral y que cuenta con una red activa y diversa de más de 50.000 alumni. La conexión alumni-estudiante multiplica las posibilidades de inserción y el aprendizaje práctico a través de experiencias reales y proyectos compartidos.​