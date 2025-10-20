Davante y Syclef Iberia sellan una alianza para impulsar la inserción laboral en el sector de la refrigeración

Un programa 100% becado formará a nuevos técnicos frigoristas y abrirá oportunidades de empleo en una compañía de proyección internacional.

Davante, referente nacional en formación profesional, y Syclef Iberia, empresa destacada en refrigeración industrial y comercial, han suscrito un acuerdo estratégico con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y el desarrollo profesional en un ámbito en expansión constante.

El convenio contempla la creación de un programa totalmente becado destinado a formar a futuros técnicos frigoristas.

En total, se han reservado 15 plazas para aspirantes que cumplan los criterios de admisión. Este plan educativo integra 200 horas de formación especializada enfocada en las necesidades del mercado, donde la demanda de perfiles cualificados continúa creciendo a ritmo sostenido.

Según destacan Luis Cornide, director de RRHH, y Eva García, directora de Empleabilidad B2B de Davante, “este proyecto nace con una clara vocación de ser un puente real al empleo”.

Una vez finalizado el programa, los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de incorporarse a Syclef Iberia, que forma parte del Grupo Internacional Syclef, presente en cinco países y con una plantilla superior a 3.000 trabajadores repartidos en 59 empresas. Este respaldo global se traduce en un entorno idóneo para el desarrollo profesional y la movilidad internacional.

Además, quienes completen la formación podrán obtener la homologación del Certificado en Instalaciones Frigoríficas junto a ITANSA, ampliando así su cualificación profesional y perfil técnico.

El programa está abierto a personas con estudios de Grado Medio o Superior en Electricidad, Electrónica, Climatización o Instalación y Mantenimiento; también a profesionales con el carné de instalador electricista o RITE, así como a candidatos con entre cuatro y seis meses de experiencia acreditada en el sector.

Con esta colaboración, Davante refuerza su papel como motor de empleabilidad al trabajar mano a mano con empresas líderes. Con más de un millón de estudiantes formados, una red de 100 centros en todo el país y más de 30.000 empresas colaboradoras, la institución consolida su compromiso de conectar la formación profesional con las demandas reales del mercado laboral.

Davante nació de la unión entre MasterD y MEDAC. Su propuesta formativa combina titulaciones oficiales de Grado Medio y Superior con una metodología flexible, presencial y online. A través de su programa FP Plus, la entidad potencia las competencias profesionales más demandadas, incrementando las oportunidades de empleo de sus alumnos.

Por otra parte, Syclef Iberia se posiciona como referente en soluciones de refrigeración industrial, comercial y climatización. Integrada en el Grupo Internacional Syclef, opera con un equipo de más de 3.000 profesionales en Europa, ofreciendo servicios de ingeniería y mantenimiento con estándares de calidad y sostenibilidad reconocidos en todo el continente.