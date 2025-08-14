Las Prácticas de Ailín en El Español: "En Redes he desarrollado habilidades para ser una periodista versátil"

Me llamo Ailín Zapata Olivella, soy de Colombia, tengo 26 años y actualmente realizo mis prácticas en el equipo de Redes de EL ESPAÑOL. Me gradué en Filología Inglesa por la Universidad de Granada.

Aunque hablo tres idiomas y siempre he sido una apasionada de las lenguas, durante la carrera descubrí que lo mío era, en realidad, la comunicación. Por eso, al finalizar mis estudios, decidí arriesgarme y matricularme en el máster de Periodismo del periódico.

Entré a este equipo movida por la curiosidad y las ganas de aprender algo nuevo. Aunque el máster está centrado en el periodismo, yo quería desarrollar un conjunto distinto de habilidades que me hicieran una periodista mucho más versátil y preparada para cualquier entorno.

En el equipo de Redes no solo nos limitamos a publicar vídeos o noticias. Nuestra labor también es impulsar la visibilidad del periódico. Lo hacemos adaptando los contenidos al lenguaje y formato de redes como Instagram, X, TikTok o Facebook, y reescribiendo titulares para que encajen en diseños visuales que reflejen la identidad del periódico.

Además, monitorizamos en tiempo real lo que ocurre en el país y en el mundo. Tenemos que estar especialmente atentos en momentos clave como elecciones, coberturas especiales o noticias de última hora, porque hoy muchas personas se informan a través de las redes sociales.

Una de las tareas más creativas que realizo es la creación de vídeos cortos para explicar e informar sobre temas de actualidad o contenidos propios del periódico. Me encargo de todo el proceso: desde hacer el guión hasta la propia edición del mismo.

Mi día empieza a las siete de la mañana y lo primero que hago es revisar el periódico y preparar publicaciones, como vídeos o “engagements”, con las noticias más relevantes de todas las secciones.

En el puesto de trabajo Laura Mateo

He vivido anécdotas únicas, como el día del apagón en España. Por unas horas, la redacción se puso patas arriba para seguir informando, y desde nuestro equipo hicimos todo lo posible por ser de los primeros en publicar lo que estaba ocurriendo. Nos llegaron vídeos de compañeros de otras secciones sobre lo que sucedía en lugares como el metro de Madrid.

También he descubierto cuánto disfruto seguir en directo las comparecencias en el Congreso: tenemos que estar muy atentos a lo que dicen los diputados y reaccionar rápido para hacer publicaciones actualizadas.

Los aprendizajes del máster me han ayudado a contrastar la información, algo imprescindible en estos tiempos en los que circulan vídeos o imágenes generados por inteligencia artificial que pueden parecer reales y llegar a confundir incluso a medios consolidados.

Estas prácticas han sido una experiencia muy gratificante, no solo por todo lo que he aprendido, sino también por el equipo que me ha acompañado. Mis compañeros han sido mis mentores y confidentes. Me han enseñado desde cómo ser metódica y meticulosa con cada publicación hasta cómo hablar con más seguridad frente a una cámara.

Frases como la de Rubén: "Tenemos que revisar todo muy bien antes de publicarlo"; la de Alicia: "Hazme caso, ya verás cómo esto funciona; con el tiempo he entendido a nuestros lectores"; la de Tania: "Hay que hacer las cosas bien y de forma correcta"; o la de Victoria: "Verifica y explica lo que estás mostrando", se me han quedado grabadas y han sido clave para construir hábitos que me facilitan el día a día.

Por último, destacar el trabajo conjunto con los equipos de SEO, vídeo, fotografía y diseño. Su apoyo es fundamental, tanto en la creación de materiales visuales que compartimos en redes como en la detección de qué contenidos están funcionando y pueden tener un buen rendimiento.

Y es que una buena foto o un vídeo de calidad marcan la diferencia para que una publicación destaque y conecte con la audiencia.