Los padres podrán cogerse la baja retribuida si sus hijos tienen Covid: la nueva idea del Gobierno

Isabel Celaá ha anunciado que su ministerio y el de Trabajo están estudiando la posibilidad de dar un permiso retribuido a todos aquellos padres que tengan un hijo con coronavirus. “Estamos trabajando en escenarios como una baja por un niño en cuarentena o un permiso retribuido. No está decidido. Si hay un menor, este debe estar acompañado por un adulto”, ha reconocido en declaraciones a la Cadena Ser.

“Hay tiempo aún para gestionarlo porque ya conocemos lo que es una baja laboral”, ha reconocido en la misma cadena. Y, a su vez, ha adelantado que también habrá ‘permisos’ especiales para los alumnos más vulnerables: “Habrá causas justificadas. Estar en un grupo de riesgo tanto para docentes como para alumnos son causas para no acudir a la escuela. Si no, quiero recordar a los padres que no llevar al colegio a sus hijos es absentismo. La educación es beneficiosa y no puede ser sustituida por el ámbito domiciliario”, ha finiquitado.

La medida del permiso retribuido para padres la propuso Cataluña en el encuentro que tuvieron las Comunidades Autónomas con Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación. Desde el ministerio lo ven con buenos ojos y han mostrado su predisposición a poner en marcha la medida.

En caso de salir adelante, las familias que podrían acogerse a este permiso serían aquellas que tengan un hijo con fiebre, que tengan un hijo en cuarentena o susceptible de haber sido contagiado. Incluiría, también, aquellos supuestos en los que se cierre una clase o un centro por un caso positivo de Covid-19.

Otras medidas

El ministerio está elaborando un documento común que sirva a todas las Comunidades Autónomas para actuar y para iniciar al curso. Todo indica a que ese documento se hará público el próximo jueves, después de la reunión entre Isabel Celaá y sus homólogos regionales.

Entre los puntos que regulará el ministerio –y sobre los que se debatirá en la reunión– sobresale el del absentismo. Un gran número de padres se están negando a llevar a sus hijos al colegio y, por ello, todo indica a que Isabel Celaá anunciará que ‘permisos’ especiales para los padres que sean vulnerables o que tengan a hijos con patologías.

En cuanto a la mascarilla, aunque en un principio se habló de que fuera obligatoria a partir de los 12 años, la ministra ha reconocido que la edad puede bajar hasta los seis. En cualquier caso, está por decidirse si será así. Como también lo está que todas las comunidades vayan a hacer test serológicos a sus profesores –algunas sí que han anunciado que lo harán– o la declaración firmada por los padres de que sus hijos no acuden al colegio con fiebre.