¿Cuánto cuesta en 2024 ir en AVE de Asturias a Madrid? Estas serán las nuevas tarifas

La conexión de AVE entre Madrid y Asturias ya es toda una realidad, la primera línea de alta velocidad en Asturias, que permite conectar Madrid con Oviedo en menos de tres horas en su fase final.

En el primer trimestre de 2024 se dará comienzo a las mejoras de la nueva variante ferroviaria de Pajares que conecta Asturias con Madrid a través de la alta velocidad. Estas novedades traerán consigo recortes en la duración del trayecto, así como otras ventajas para los usuarios.

Si estás pensando en estrenar este trayecto entre Asturias y Madrid durante este 2024, necesitarás conocer cuánto se tardará en realizar el trayecto, el total de paradas que realizará el tren, así como el precio de los billetes.

Las novedades del AVE entre Asturias y Madrid en 2024

Las principales novedades del AVE entre Asturias y Madrid en 2024 pasarán por el aumento de frecuencias y plazas, teniendo en cuenta que los nuevos trenes tienen capacidad para albergar mayor número de pasajeros, así como la reducción de los propios tiempos de viaje.

Cabe destacar que tendrá lugar la llegada del tren Talgo Avril (serie 106). Se trata de un tren de alta velocidad que alcanza una velocidad de unos 360 kilómetros por hora por cualquier ancho de vía. En cualquier caso, se conoce que solo tendrá permiso para circular a 330 kilómetros por hora.

Además, algunos trayectos no podrán superar los 160 kilómetros por hora, caso del trayecto León-La Robla, hasta que este no sea homologado como de alta velocidad, algo que no ocurrirá hasta dentro de mínimo dos años.

Alta velocidad low cost entre Asturias y Madrid

Actualmente, los billetes de AVE entre Asturias y Madrid van desde los 40 hasta 60 euros por trayecto (80-120 euros ida y vuelta). También algunos billetes tienen un precio superior (188 euros ida y vuelta aproximadamente).

También hay que tener en cuenta que esta segunda fase se contempla también la llegada de los trenes AVE y Avlo. Además, también se incorpora la ciudad de Avilés como nuevo destino de los trenes Alvia.

En este sentido, llegará a Asturias también la alta velocidad low cost de Renfe: AVLO, que conectará este 2024 Madrid con otras ciudades españolas del noroeste peninsular, entre ellas, varias ciudades de Asturias. En consecuencia, habrá disponible una opción más barata para viajar en alta velocidad entre Asturias y Madrid.

Otras novedades del AVE entre Madrid y Asturias

Entre otros cambios que se tienen que llevar a cabo se encuentra el cambio de ancho ibérico (1.668 milímetros entre las caras internas de los raíles) a ancho europeo estándar (1.435 milímetros), si bien es cierto que esta novedad no tendría por qué darse necesariamente en 2024 en tanto que existe plazo hasta 2030.

¿Cuánto se tarda de Oviedo a León en AVE?

El viaje a León desde Oviedo en AVE es de una hora y cinco o diez minutos, según el servicio. Y con respecto a los precios, al menos hasta el 15 de febrero, oscilan entre los 10,65 y los 21,30 euros por trayecto.

¿Cuándo se tarda en AVE desde Oviedo hasta Madrid?

El trayecto entre Madrid y Oviedo, el que han recorrido las autoridades en el viaje inaugural, tiene una duración completa de aproximadamente tres horas y 12 minutos.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que los tiempos de viaje y las velocidades van a ir mejorando en función de incorporación al servicio de los nuevos trenes de la serie 106, cuya entrega por parte de Talgo está prevista para el primer trimestre de 2024.

Cuáles son las paradas del AVE entre Asturias y Madrid

Madrid-Chamartín

Segovia-Guiomar

Valladolid

Palencia

León

Pola de Lena

Mieres

Oviedo

Gijón

