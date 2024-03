El innovador pan 'gourmet' que arrasa en Mercadona: esponjoso y ligero por solo 1,95 euros

Mercadona cuenta con numerosos productos que se han convertido en virales por su excelente relación calidad – precio, como es el caso de su pan con más glamour, una auténtica delicatesen que no te puedes perder por su excelente textura y sabor.

Se trata de un pan de cristal que es popular por su miga alveolada y que se consigue obtener gracias a una alta hidratación de la masa, un proceso que hace que mejore su textura y su sabor se intensifique, todo ello mientras aporta una corteza fina y crujiente que lo convierte en una solución idónea para crear bocadillos gourmet.

El pan de cristal redondo de Mercadona es uno de los productos más populares de la cadena valenciana, caracterizándose por su forma y textura y elaborándose de forma tradicional. Se deja fermentar durante el tiempo necesario para poder obtener un interior con una textura esponjosa y ligera que contraste con un exterior crujiente y dorado.

Este pan 100% natural y con levadura es el pan más vendido de Mercadona, lo que no resulta extraño teniendo en cuenta que es muy versátil, por lo que se puede usar para muchos usos diferentes, desde para elaborar unos sabrosos bocadillos o hamburguesas, hasta usarlo como base para una pizza o para acompañar todo tipo de platos. A ello hay que sumar que su corte y forma redonda hace que pueda ser un pan ideal para ocasiones especiales, al tener una presentación muy interesante.

4 Panes de cristal redondos cortados 100 % natural.

Gracias a su proceso de elaboración y envasado se garantiza una larga duración, permitiendo que se pueda mantener fresco y crujiente durante más tiempo, lo que permitirá su disfrute varios días después de su compra sin ningún tipo de problema.

Un producto de elaboración artesanal

El pan cristal de Mercadona es una opción perfecta para los amantes del pan, siendo un producto elaborado de manera artesanal que posee un interior esponjoso y con mucho sabor junto a una corteza crujiente, lo que lo convierte en un complemento ideal para cualquier merienda o comida.

Su presentación se da en un pack de 4 panes de cristal redondos cortados de 60 gramos cada uno de ellos, que se vende en un formato de 1,95 euros el pack.

Los panes más saludables

Más allá del pan cristal que podemos encontrar en la cadena de origen valenciana, nos encontramos con una serie de panes que destacan entre todos por ser más saludables que el resto, y que en algunos casos son alabados por parte de los nutricionistas.

En Mercadona se pueden encontrar algunas opciones elaboradas con harinas 100% integrales, que son ricas en fibra y que aportan un mayor efecto saciante, lo que sumado a que son fuentes de vitaminas y minerales hace que sea recomendable introducirlos en la dieta. De hecho, aunque no cuenta con una buena fama, el pan, sobre todo si es integral, tiene distintos beneficios sobre el organismo, con un efecto protector en la salud cardiovascular.

Uno de los panes destacados es el "Pan campeón del mundo", con harina integral y semillas, que se vende en la cadena de establecimientos de origen valenciano por un precio de 2,10 euros, junto al pan en hogaza integral 100%, que está elaborado en forma de hogaza, lo que facilita su corte en rebanadas y que está elaborado con un 100% de trigo. Su precio es de 1,63 euros.

Junto a ellos nos encontramos con otra propuesta saludable que son los panecillos integrales de trigo, con 6 unidades en su interior que llegan en forma de mini chapatas y que apenas cuestan 1,05 euros, lo que hace que sean una alternativa perfecta para hacer tostadas, mini bocadillos o para acompañar las comidas.

¿Cuánta cantidad de pan se puede comer cada día?

El pan es uno de los alimentos más consumidos del mundo y de los más usados en España, donde muchas personas los consumen tanto a la hora del desayuno como en el almuerzo o la cena. Aunque hay muchas personas que lo eliminan de la dieta por temor a engordar, todo depende de la cantidad que se ingiera y de la calidad del pan, ya que los ultraprocesados harán que sea más negativo para la salud.

Para no engordar con el pan, la cantidad recomendada son dos panecillos o cuatro rebanadas, lo que se traduce en unos 120 gramos. No obstante, para no tener problemas con el peso, no todo depende del pan, porque de nada servirá comer poco pan si el resto de la dieta no es saludable y en ella se ingieren muchas calorías.

La clave, por lo tanto, consiste en llevar una dieta saludable, variada y equilibrada, si bien es cierto que hay algunos tipos de pan que son más sanos que otros, comenzando por el pan integral, que está hecho con el grano original entero y que mantiene una notable cantidad de proteínas y vitaminas B y E, así como potasio, hierro, folato y magnesio.

También son opciones saludables para incluir en la dieta el pan de centeno, el pan de cereales germinados hecho de granos integrales y legumbres, el pan de masa madre integral y el pan multicereales, que como su propio nombre indica, está hecho con distintos tipos de cereales, pudiendo incluir trigo refinado, trigo integral, cebado, avena o lino. De esta manera, todos ellos son una buena opción para introducir en la dieta, aunque como sucede con cualquier otro alimento, no se debe exceder en su consumo.