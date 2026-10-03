Llega a Lidl este viernes, 9 de octubre, el banco con almacenamiento más barato: disponible por 11,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lidl pondrá a la venta desde el 9 de octubre un puf con almacenamiento por 11,99 euros, hasta agotar existencias. El mueble sirve como asiento auxiliar, reposapiés y espacio de almacenaje para el salón o el dormitorio. Su tapa acolchada y extraíble descubre un compartimento interior con capacidad para 17 litros. El puf mide 38 x 38 cm, pesa 2,05 kilos y estará disponible en marrón y blanco roto.

Nuestros gustos, al igual que las costumbres, van cambiando. También lo hace la forma en la que entendemos la decoración de nuestras casas.

Cada vez somos más familias las que buscamos opciones económicas, prácticas, versátiles y que puedan cumplir más de una función sin renunciar al diseño.

Es el caso de este puf con almacenamiento de Lidl, que puede utilizarse como asiento auxiliar y, al mismo tiempo, ofrece un compartimento interior para guardar todo tipo de elementos.

Puf con almacenamiento. Lidl.

Está disponible por solo 11,99 euros y en dos colores diferentes: marrón y blanco roto. Su diseño redondo y compacto permite colocarlo en todo tipo de ambientes y estilos.

Una de las particularidades de este producto es que no se limita a un solo uso. Puede funcionar como asiento adicional, así como reposapiés junto al sofá o incluso como pequeño espacio de almacenamiento en el dormitorio o el salón.

Su parte superior es acolchada y extraíble, por lo que al retirarla queda al descubierto un compartimento con una capacidad de 17 litros. Este espacio puede utilizarse para guardar desde mantas, revistas, cojines o incluso objetos que habitualmente terminan repartidos por la casa.

Además, gracias a sus dimensiones (38 x 38 cm), puede integrarse incluso en estancias de tamaño reducido. También se trata de una pieza relativamente ligera; con un peso de 2,05 kilos, resulta sencillo moverlo de una habitación a otra cuando sea necesario.

Puf con almacenamiento. Lidl.

En cuanto a sus materiales, la parte superior está recubierta con felpa y el asiento cuenta con acolchado para proporcionar una superficie más cómoda.

El precio es otra de las características que no podemos olvidar mencionar. Actualmente, Lidl vende este puf con almacenaje por solo 11,99 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que, al tratarse de una promoción semanal, estará disponible a partir del 9 de octubre y hasta agotar existencias.

Además, teniendo en cuenta las prestaciones que ofrece, es muy probable que se agote rápidamente.