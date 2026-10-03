Leroy Merlin vende el mueble de baño con 3 cajones más barato del otoño: disponible por 58,49 euros

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LO ESENCIAL Las claves Leroy Merlin vende un mueble bajo lavabo en blanco roto por 58,49 euros, con un 10% de descuento sobre su precio habitual. El diseño combina tres cajones grandes con un compartimento cerrado con puerta y una balda regulable en tres alturas. Mide 70 cm de ancho, 30 cm de fondo y 64 cm de alto, pensado para aportar almacenaje sin ocupar demasiado espacio. Cuenta con abertura trasera para el sifón y dispositivo antivuelco para fijarlo a la pared y mejorar su estabilidad.

Los baños han dejado de ser una estancia puramente funcional para convertirse en un espacio más de la casa al que también prestamos atención a la hora de decorar.

Toallas, productos de higiene, cosméticos, productos de limpieza... son muchos los objetos que necesitamos tener a mano y no siempre contamos con suficientes armarios para mantenerlos organizados.

Leroy Merlin vende un mueble para poner fin a estos problemas de almacenamiento. La firma ha incorporado a su sección de muebles de baño uno que destaca precisamente por su capacidad de almacenamiento y su diseño.

Mueble bajo lavabo. Leroy Merlin.

Concretamente, se trata de un modelo en color blanco roto que incorpora tanto cajones como un espacio cerrado con puerta para poder organizar todos los productos en diferentes compartimentos.

Está distribuido en tres cajones grandes situados en uno de los laterales y, en el otro, un compartimento cerrado con puerta. Este último dispone de una balda que puede colocarse a tres alturas diferentes.

Otra de sus particularidades es su abertura posterior (63,8 x 30 x 70 cm), que está diseñada para dejar espacio para el sifón y puede utilizarse tanto con tubería de columna como sin ella.

Además, incluye un dispositivo antivuelco para fijarlo a la pared, algo que es especialmente recomendable para mejorar la estabilidad y la seguridad durante su uso.

Mueble bajo lavabo. Leroy Merlin.

En cuanto a sus medidas, este mueble está pensado para aprovechar el espacio sin ocupar demasiado: mide 30 centímetros de fondo, 70 centímetros de ancho y 64 centímetros de alto.

En cuanto al precio, actualmente puede encontrarse en la tienda online de Leroy Merlin por 58,49 euros, después de aplicar un 10% de descuento sobre su precio habitual de casi 65 euros.