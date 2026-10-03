Acaba de llegar a Action la vajilla de 18 piezas más barata del otoño: está disponible por 39,95 euros

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LO ESENCIAL Las claves Action vende una vajilla de 18 piezas por 39,95 euros, incluida en sus promociones semanales. El juego está diseñado para seis servicios e incluye seis platos llanos, seis de desayuno y seis cuencos. Las piezas son redondas, blancas y con acabado acanalado, un diseño fácil de combinar con distintos estilos de mesa. La vajilla es apta para lavavajillas y microondas y estará disponible hasta agotar existencias.

La vajilla es uno de los grandes olvidados en la decoración del hogar. Sin embargo, es uno de esos elementos que pueden cambiar por completo la apariencia de una mesa sin necesidad de grandes desembolsos.

Más allá de su función para servir comidas, elegir un diseño u otro permite conseguir un resultado más agradable y, lo más importante, más apetecible.

Action es consciente de ello y ha incorporado a sus ofertas semanales un juego de 18 piezas en color blanco y acabado acanalado que busca precisamente ese resultado.

Set vajilla. Action.

El set está compuesto por 18 platos y está pensado para seis servicios. En concreto, incluye seis platos llanos, seis de desayuno y otros seis cuencos.

Todas las piezas presentan una forma redonda y comparten el mismo acabado en color blanco.

Uno de los detalles que más diferencia esta vajilla de otras es su diseño acanalado, que rompe con la apariencia totalmente lisa de otros modelos tradicionales.

De esta manera, resulta especialmente sencillo encajar esta vajilla en distintos estilos de mesa y combinarla con otros manteles, vasos o cubiertos.

Set vajilla. Action.

Otro aspecto que no podemos dejar pasar es que es una vajilla apta tanto para lavavajillas como para microondas. Pero falta lo mejor de todo: el precio. Actualmente, Action vende este modelo por solo 39,95 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción semanal, por lo que estará disponible hasta agotar existencias; y todo apunta a que puede volar en cuestión de días.

Otras opciones

Este no es el único modelo que nos ha llamado la atención. De hecho, hace escasos días Carrefour sorprendía con una vajilla colorida y perfecta para dar un toque de color a cualquier mesa.

Se trata de la vajilla Viki, disponible actualmente por solo 25 euros tras un descuento de casi 15 euros por tiempo limitado.

La vajilla está fabricada en gres, un material cerámico utilizado habitualmente en este tipo de productos, y presenta un acabado en color verde.

Su diseño apuesta así por una tonalidad diferente a las vajillas blancas o de colores neutros, una característica que puede ayudar a aportar un aspecto distinto a la mesa sin necesidad de cambiar otros elementos.