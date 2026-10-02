Ha llegado a Alcampo la vajilla colorida más barata y elegante del otoño: cuencos desde solo 1 euro

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LO ESENCIAL Las claves Alcampo ofrece varios cuencos y boles coloridos para renovar la vajilla en otoño, con precios desde 1 euro. El bol de cristal de La Mediterránea mide 12 centímetros de diámetro, está disponible en seis colores y cuesta 1 euro. El bol de porcelana de Actuel con diseño frutal naranja cuesta 1,50 euros y tiene un diámetro de 13,5 centímetros. El bol para cereales Bouquet Monaco Brillo de Santa Clara cuesta 2,99 euros y sirve también para aperitivos, sopas o platos principales.

Ya ha llegado octubre y, con él, el momento de dar un cambio de imagen a nuestras casas para recibir el otoño. Para ello, no hace falta renovarla por completo: basta con incorporar pequeños detalles.

La vajilla es una de esas piezas prácticas y versátiles que, además de utilizarse a diario, pueden aportar un toque de color a cualquier cocina. Alcampo cuenta entre sus propuestas con varios modelos de diferentes tamaños, materiales y diseños, desde tan solo 1 euro.

Entre las opciones más atractivas se encuentran un bol de cristal en diferentes colores, otro modelo de porcelana decorado en naranja de Actuel y un cuenco con un diseño floral, entre otros.

Bol de cristal. Alcampo.

Una de las opciones más económicas es el bol de cristal de La Mediterránea, una pieza de 12 centímetros de diámetro y 6 centímetros de altura que está disponible en hasta seis colores diferentes.

Su precio es de 1 euro la unidad, dentro de la promoción de Alcampo Todo a 1 euro, que estará disponible del 14 de septiembre hasta el 8 de octubre de 2026.

Resulta especialmente práctico, ya que puede utilizarse para aperitivos, frutos secos o incluso para postres.

Al estar fabricado en cristal, además, su diseño permite incorporar color a la mesa sin recurrir a piezas de gran tamaño.

Cuenco porcelana decorado naranja. Alcampo.

Otra de las propuestas que más nos ha llamado la atención por su diseño es el bol de porcelana con un diseño frutal.

Su precio es de 1,50 euros, por lo que continúa siendo una alternativa económica para incorporar una pieza diferente a la vajilla habitual.

En este caso, el diseño colorido es el principal elemento decorativo, ya que presenta un toque alegre y colorido al día a día.

Sus 13,5 centímetros de diámetro ofrecen un tamaño que permite usarlo tanto para pequeñas raciones como para mejorar la presentación de una comida.

Bol bouquet Mónaco brillo. Alcampo.

Y por último, para quienes necesitan un cuenco de mayor tamaño, Alcampo también vende el bol para cereales Bouquet Monaco Brillo de Santa Clara, por solo 2,99 euros.

Su diseño está planteado para utilizarlo durante el desayuno, aunque también puede utilizarse para aperitivos, sopas e incluso como plato principal.