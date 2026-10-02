Jysk lanza la cómoda de tres cajones más barata y elegante del otoño: está disponible por solo 30 euros

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LO ESENCIAL Las claves Jysk vende la cómoda Oreby de tres cajones en blanco y beige por 30 euros. Su formato vertical mide 37 x 81 x 30 centímetros, pensado para aprovechar rincones en pisos pequeños. Cada cajón soporta hasta 5 kilos y la parte superior, 10 kilos, para guardar ropa, juguetes o productos de baño. La gama incluye una versión de seis cajones, con medidas de 70 x 81 x 30 centímetros, por 55 euros.

A simple vista puede parecer un mueble básico y sin elegancia alguna. Sin embargo, la realidad es que esta cómoda que vende Jysk es una auténtica maravilla para dar un toque de luz a pisos pequeños.

Esta cómoda de tres cajones demuestra que una pieza de almacenaje sencilla y económica también puede tener cabida en una casa donde se busca elegancia sin gastar demasiado.

Se trata de la cómoda Oreby, un modelo de tres cajones en blanco y beige que la cadena danesa vende por solo 30 euros.

Cómoda 3 cajones. Jysk.

Sus dimensiones, aproximadamente 37 x 81 x 30 centímetros, son una de sus grandes virtudes. Este tamaño y su formato vertical le permiten encajar en casi cualquier rincón, ya sea al lado del sofá, en una esquina de la cocina, como mesita en la habitación o incluso de aparador en el recibidor.

La capacidad interna, que admite hasta 5 kilos por cajón y 10 kilos en la parte superior, es perfecta para almacenar ropa, juguetes pequeños, material de oficina o incluso productos del baño. Además, gracias a su distribución de tres alturas diferentes, permite mantener el interior bien ordenado y a mano.

Cómoda 3 cajones. Jysk.

¿Y el diseño? Es otro de los aspectos positivos que no podemos olvidar mencionar.

Presenta un diseño discreto pero elegante, con una mezcla de colores de blanco y beige que facilita su integración en todo tipo de estilos.

De hecho, es un mueble que no busca ser el protagonista de un espacio, sino una pieza funcional que ayude a mantener el orden.

No obstante, el precio es, probablemente, el detalle que hará que te decantes por la compra de esta cómoda. Actualmente, Jysk vende este mueble de tres cajones por solo 30 euros.

Cómoda 3+3 cajas Oreby. Jysk.

Sin embargo, la firma danesa ha pensado en todas las necesidades posibles, ya que si esta opción se te queda pequeña, también vende la versión de tres + tres cajones, por solo 55 euros.

Presenta exactamente el mismo diseño que la anterior, aunque en este caso incorpora seis cajones y las medidas, que en este caso son de 70 x 81 x 30 centímetros.