Acaba de llegar a Primark la colección de tazas de desayuno más especial del otoño: precios desde 3,50 €

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LO ESENCIAL Las claves Primark amplía su sección de hogar con nuevas tazas de desayuno para otoño, con precios desde 3,50 euros. La taza más económica tiene acabado ondulado, forma redondeada y color marfil; cuesta 3,50 euros. La colección incluye modelos de Halloween, como una taza negra con una mano de esqueleto en relieve por 4,50 euros, y una taza de rayas con asa circular al mismo precio. También está disponible una taza de Marie, de Los Aristogatos de Disney, con el mensaje «Cat Person» en el borde interior, por 7 euros.

Cantaba la gran Marisol aquello de La vida es una tómbola de luz y de color. Y para que así sea, nada mejor que comenzar el día con ese toque de alegría, especialmente necesario en las mañanas grises de otoño.

Para ello, nada mejor que hacerlo con un buen desayuno, pero también con una taza que acompañe esta energía en la primera comida del día.

Precisamente, para los que disfrutan del café, chocolate o té recién hecho, Primark acaba de incorporar nuevos diseños a su sección de hogar con precios desde los 3,50 euros.

Taza con acabado ondulado. Primark.

Entre las novedades que hemos encontrado, la opción más económica es también una de las más elegantes. Se trata de la taza con acabado ondulado y forma redondeada, disponible en color marfil y por solo 3,50 euros.

Presenta un diseño básico con una textura ondulada en el exterior que aporta un toque decorativo sin resultar demasiado llamativo.

Taza de cerámica con mano de esqueleto. Primark.

El otoño también trae consigo nuevos diseños y Primark ha aprovechado Halloween para incorporar a su sección tazas con motivos decorativos de esta celebración. Entre ellos se encuentra esta taza de cerámica negra con una mano de esqueleto, que está disponible por 4,50 euros.

La pieza tiene una forma redondeada, un asa curvada y un acabado brillante. Lo más llamativo es el detalle en relieve de la mano de esqueleto, que sobresale de la propia taza y le da un aspecto claramente inspirado en Halloween.

Taza a rayas con asa en forma de anilla. Primark.

Para quienes prefieran una pieza con un poco más de color, la firma también vende una taza de cerámica redondeada con diseño colorido por 4,50 euros.

Su principal característica es precisamente el diseño, ya que presenta un asa circular que sustituye al tradicional asa lateral. El exterior presenta un estampado de rayas, por lo que puede utilizarse para aportar un toque de color a una vajilla más neutra.

Taza de Marie de Los Aristogatos de Disney. Primark.

Por último, no podíamos dejar atrás la taza de Marie de Los Aristogatos de Disney. Está disponible en un color blanco roto, con un borde azulado y una ilustración del personaje, además del mensaje Cat Person en el interior del borde.

Esta última pieza está pensada para quienes prefieren añadir un toque de personalidad y diversión a sus desayunos. Está disponible por 7 euros.