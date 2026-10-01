Llega a Aldi este sábado, 3 de octubre, el robot aspirador y friegasuelos más barato del otoño: cuesta 99,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Aldi lanza este sábado 3 de octubre un robot aspirador y friegasuelos por solo 99,99 euros en tiendas físicas. El robot combina funciones de aspiración y fregado, con una potencia de succión de hasta 2.700 Pa y 28 W de potencia. Ofrece cuatro modos de funcionamiento, hasta 100 minutos de autonomía y regresa solo a su estación de carga cuando lo necesita. Se puede controlar mediante mando a distancia o desde una app móvil, facilitando la gestión y seguimiento de la limpieza.

Mantener el suelo de casa limpio es, sin lugar a dudas, una de las tareas más complicadas y tediosas del día a día de toda persona. El polvo y la suciedad que se acumulan con el paso de las horas nos obligan a recurrir con frecuencia a la escoba y fregona.

Sin embargo, para quienes buscan reducir el tiempo, los robots aspiradores se han convertido en una alternativa cada vez más habitual. Estos dispositivos permiten automatizar parte de la limpieza diaria por un precio realmente irrisorio.

Es el caso del robot aspirador y friegasuelos que Aldi vende por menos de 100 euros y estará disponible en las tiendas físicas de la cadena desde el 3 de octubre y hasta agotar existencias.

Robot aspirador friegasuelos. Aldi.

El aparato presenta las funciones de aspiración y fregado, por lo que puede recoger la suciedad del suelo y acto seguido pasar la mopa para completar la limpieza.

Cuenta con una potencia de 28 W y alcanza una potencia de succión de hasta 2.700 Pa, una cifra orientada a la recogida de polvo, pequeñas partículas y restos habituales del día a día.

El robot dispone además de cuatro modos de funcionamiento, que permiten adaptar la limpieza a las necesidades de cada momento. De esta forma, el usuario puede seleccionar diferentes opciones en función de la superficie o del tipo de suciedad que quiera eliminar.

Otro de sus puntos destacados es su autonomía. El modelo cuenta con una batería que permite alcanzar hasta 100 minutos de funcionamiento con una carga. Cuando necesita recuperar batería, el robot regresa automáticamente a su estación de carga.

Robot aspirador friegasuelos. Aldi.

El control del dispositivo también está pensado para facilitar su utilización. Además de incorporar un mando a distancia, puede manejarse a través de una aplicación para el teléfono móvil, desde la que el usuario puede controlar su funcionamiento y consultar el recorrido realizado durante la limpieza.

Se trata, por tanto, de un modelo orientado principalmente a quienes buscan automatizar las tareas básicas de las labores de limpieza de casa sin necesidad de recurrir a dispositivos de gamas superiores.