Acaba de llegar a Lefties Home la cafetera portátil más especial: 15 bares de presión y 150W de potencia

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LO ESENCIAL Las claves Lefties Home incorpora una cafetera espresso portátil Create para preparar café fuera de casa. Ofrece 15 bares de presión, 150 W de potencia y es compatible con café molido y cápsulas Nespresso. Integra una batería recargable de 7.500 mAh con carga USB-C, por lo que no necesita estar enchufada durante el uso. Prepara café caliente o frío en unos dos minutos e incluye control de temperatura y aviso luminoso cuando está listo.

Empezar el día con un café recién hecho es para muchas personas una rutina imprescindible.

Sin embargo, disfrutar de un espresso fuera de casa no siempre es sencillo, especialmente durante un viaje, una excursión o incluso de camino al trabajo.

Para estos casos, Lefties ha incluido en su sección de hogar una cafetera portátil de la marca Create que permite preparar café allí donde estés sin depender de una cafetería física.

Cafetera portátil. Lefties Home.

Se trata de una cafetera espresso portátil que funciona con una batería recargable y que está diseñada para preparar una taza individual de café en prácticamente cualquier lugar.

El modelo ofrece una presión de 15 bares, una potencia de 150 W y es compatible tanto con café molido como con cápsulas Nespresso.

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es precisamente su formato, y es que tiene unas dimensiones de 73 x 73 x 230 milímetros y un peso de 0,95 kilos, por lo que puede transportarse fácilmente en una mochila, bolsa de viaje o en el coche.

Además, no necesita permanecer conectada a la corriente mientras prepara el café. Incorpora una batería de litio de 7.500 mAh, equivalente a 27,75 Wh, que se recarga mediante USB-C. De esta manera, se puede utilizar en lugares donde no haya una toma de corriente convencional.

Cafetera portátil. Lefties Home.

Otra de las características que amplían las posibilidades de esta cafetera es que no obliga a utilizar un único formato de café. Este modelo permite preparar la bebida tanto con café molido de 44 milímetros como con cápsulas Nespresso.

La rapidez es otro de los puntos destacados por Create. Según las especificaciones del fabricante, la cafetera puede preparar el café en aproximadamente dos minutos, por lo que está pensada para quienes buscan una alternativa rápida cuando están fuera de casa.

Además, dispone de dos modos de preparación: caliente y frío. Así, el usuario puede elegir entre un café caliente tradicional o una preparación fría.

El dispositivo también incorpora indicador y control de temperatura, además de una luz que señala que el café está listo.