Acaba de llegar el cepillo moldeador y secador más buscado: 4 temperaturas y 3 velocidades, por 249 euros

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Las claves Generado con IA Dyson lanza el Airsmooth, su primer cepillo moldeador y secador, que seca, alisa y da volumen en un solo paso. El dispositivo reúne funciones de varios aparatos en una sola herramienta, facilitando el peinado incluso en cabellos largos o encrespados. Incluye tecnología PivotFlex con cerdas anti-enredos y flexibles hasta 90 grados para trabajar el cabello sin tirones. Airsmooth controla la temperatura 100 veces por segundo para proteger el cabello del exceso de calor y reducir daños.

Hay mañanas en las que salir de casa bien peinada se convierte en todo un reto.

Secador por un lado, cepillo por otro y, si se busca un acabado más pulido, una plancha para terminar. Una rutina que puede alargarse, especialmente cuando el cabello es largo, abundante o tiende a encresparse.

Para quienes quieren salir de casa con el pelo arreglado sin dedicar demasiado tiempo frente al espejo, Dyson acaba de presentar una de las novedades más buscadas.

Cepillo alisador - Dyson Airsmooth. Dyson.

Se trata de Dyson Airsmooth, el primer cepillo moldeador y secador de la compañía. El dispositivo está diseñado para secar, alisar y aportar volumen en un solo movimiento.

La principal diferencia de Airsmooth está precisamente en reunir en una misma herramienta funciones que habitualmente se realizan con varios aparatos. El cepillo permite trabajar el cabello mientras lo seca, ayudando a suavizarlo, controlar el encrespamiento y darle forma.

Además, está diseñado para utilizarse en todo tipo de cabello, desde liso y ondulado hasta rizado y muy rizado.

En función de la textura y del resultado buscado, puede servir para alisar el cabello, estirar ondas y rizos o conseguir una base más pulida antes de continuar con el peinado.

Para hacerlo posible, Dyson ha desarrollado la tecnología PivotFlex, que combina diferentes tipos de cerdas.

Las anti-enredos están diseñadas para deslizarse por el cabello y liberar los mechones con mayor facilidad, mientras que las PivotFlex pueden flexionarse hasta 90 grados para generar tensión sin enganchar el pelo.

Cepillo alisador - Dyson Airsmooth. Dyson.

Otro de los aspectos en los que se centra Dyson es el control de la temperatura. Airsmooth incorpora un sistema inteligente que mide la temperatura 100 veces por segundo, ajustando el funcionamiento para evitar una exposición innecesaria al calor.

La compañía ha desarrollado el dispositivo precisamente teniendo en cuenta uno de los problemas habituales de las herramientas de peinado: someter el cabello de forma frecuente a temperaturas elevadas puede favorecer la sequedad y la rotura.

Por eso, el sistema combina el flujo de aire con el control térmico para conseguir el resultado buscado sin depender exclusivamente del calor.