Alcampo liquida el ventilador de techo con temporizador y luz LED: tiene 6 velocidades y cuesta 47,90€

Las claves

Las claves Generado con IA Alcampo ofrece un ventilador de techo con temporizador, luz LED y 6 velocidades por 47,90 euros. El modelo tiene aspas retráctiles de 105 cm, motor DC silencioso y bajo consumo, y mando a distancia. Incluye modo brisa, temporizador de hasta 2 horas y ventilación reversible para verano e invierno. La luz LED integrada tiene 8.000 lúmenes, tres temperaturas de color y función de luz nocturna.

Aunque el calendario diga que ya estamos en septiembre, la realidad es que el calor se resiste a marcharse.

Las temperaturas continúan siendo elevadas en buena parte de España y, especialmente durante las horas centrales del día y por la noche, el calor puede seguir haciendo complicado estar en casa sin recurrir a algún sistema de ventilación.

Para quienes todavía no quieren dar por terminada la temporada de ventiladores, Alcampo tiene una propuesta por 47,90 euros que, además de refrescar, ocupa poco espacio y puede utilizarse también como lámpara el resto del año. Lo mejor de todo es que está disponible por 47,90 euros.

Ventilador de techo retráctil. Alcampo.

Una de sus principales particularidades está precisamente en las aspas. El aparato incorpora cuatro aspas retráctiles de 105 centímetros de diámetro que permanecen recogidas cuando el ventilador está apagado y se despliegan cuando comienza a funcionar.

De esta forma, el techo mantiene una apariencia más limpia cuando el dispositivo no está en uso.

El modelo cuenta con un motor DC de 30 W, diseñado para ofrecer un consumo reducido y un funcionamiento silencioso.

La ventilación puede regularse en seis velocidades, de manera que el usuario puede seleccionar una mayor o menor intensidad según las necesidades de cada momento. También incorpora un modo brisa, pensado para generar una corriente de aire más suave.

Todas estas funciones se pueden controlar mediante el mando a distancia, que permite cambiar la velocidad, activar el temporizador o modificar el sentido de giro de las aspas.

El temporizador puede programarse durante un máximo de dos horas, una función especialmente práctica para utilizarlo durante un rato antes de dormir sin tener que apagarlo manualmente.

Imagen de un salón con el ventilador. IA.

Más allá de su utilización en verano, el Orbegozo CP 158105 dispone de sistema de ventilación reversible, una función que permite cambiar el sentido de giro de las aspas.

En los meses cálidos, el movimiento del aire proporciona una sensación de frescor; en invierno, el cambio de dirección ayuda a redistribuir el aire caliente que tiende a acumularse en la parte superior de las habitaciones.

Ventilador con luz LED

Otra de sus características es que no se limita a funcionar como ventilador. El modelo integra una luz LED de 72 W, con tecnología SMD y una potencia de 8.000 lúmenes.

La iluminación ofrece tres temperaturas de color: 3.000 K, 4.000 K y 6.500 K, que corresponden, respectivamente, a una luz más cálida, neutra o fría.

Además, permite regular la intensidad del brillo y dispone de un modo de luz nocturna, por lo que puede utilizarse como fuente de iluminación habitual de la estancia.