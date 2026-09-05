Ha llegado a Lefties la vajilla colorida más elegante y barata: platos, tazas e incluso cubiertos desde 4,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lefties ha lanzado una nueva colección de vajilla elegante y colorida desde 4,99 euros. La vajilla está hecha de gres y decorada con rayas verticales en tonos crudo y verde. Incluye platos llanos y de postre, ensaladera, bandeja ovalada y taza con asa, todos combinables entre sí. La colección se completa con un set de 16 cubiertos dorados por 29,99 euros.

No sé exactamente a qué se debe, pero dar un aire nuevo a un rincón de la casa siempre ha generado una especie de placer y satisfacción que resulta muy difícil de explicar.

No hace falta hacer grandes cambios ni gastar demasiado dinero: a veces, basta con incorporar pequeños detalles para conseguir que un espacio parezca completamente diferente. Y la mesa del comedor es uno de esos lugares en los que un simple cambio puede marcar la diferencia.

En este sentido, Lefties ha lanzado una nueva colección de vajilla que consigue dar ese toque de elegancia y sobriedad a cualquier mesa.

Vajilla rayas. Lefties Home.

La propuesta está formada por varias piezas de gres decoradas con unas características rayas verticales en tonos crudo y verde.

La colección sigue una estética muy actual, basada en colores naturales y formas sencillas. Una de sus ventajas es que las piezas no resultan excesivamente llamativas, por lo que pueden utilizarse a diario sin cansar visualmente, e incluso combinando con otra vajilla.

Entre las piezas disponibles se encuentra el plato llano de gres, una de las opciones básicas para construir la vajilla. Tiene un diámetro de 28 centímetros y un precio de 5,99 euros. A juego está el plato de postre, de 22 centímetros de diámetro, que se puede comprar por 4,99 euros.

La colección también incluye una ensaladera, con un diámetro de 23 centímetros y una altura de 8 centímetros. Su precio es de 15,99 euros y mantiene exactamente el mismo diseño de rayas, de modo que permite dar continuidad al conjunto.

Imagen de una mesa con la vajilla. IA.

Para quienes buscan una pieza algo más versátil, está la bandeja de rayas, de forma ovalada y unas dimensiones de 25 x 13 x 3,5 centímetros. También está fabricada en gres y tiene un precio de 12,99 euros. Puede utilizarse para servir alimentos o incluso como elemento decorativo en otras zonas de la casa.

La propuesta se completa con una taza con asa, también decorada con las rayas verticales. Tiene un diámetro de 9 centímetros y una altura de 10 centímetros y cuesta 6,99 euros.

Lefties también cuenta con una opción para completar esta vajilla: un set de 16 cubiertos en color dorado. El conjunto está formado por cuatro tenedores, cuatro cuchillos, cuatro cucharas y cuatro cucharillas y tiene un precio de 29,99 euros.