Eva Rojo, experta en decoración: "Las cortinas del techo al suelo. En Ikea hay opciones muy baratas"

Las claves

Las claves Generado con IA Eva Rojo recomienda elegir cortinas largas, desde el techo al suelo, para dar un aspecto más elegante y aumentar visualmente la altura de la estancia. Ikea ofrece opciones económicas como el modelo LILL, dos cortinas de red blancas por 4,99 euros, que pueden cortarse a medida sin necesidad de coser. La experta aconseja evitar camas con patas altas y demasiado espacio debajo, sugiriendo en su lugar estructuras más robustas o canapés para un dormitorio más sofisticado. Para mejorar la imagen del hogar, sugiere elegir lámparas con cables recubiertos de tela y sustituir las alfombrillas de baño tradicionales por toallas fáciles de lavar.

Conseguir que nuestra casa tenga un aspecto elegante, minimalista y acorde a los gustos y necesidades de cada uno, no siempre resulta sencillo.

Sin embargo, pequeños detalles como la longitud de las cortinas, el tipo de cama o incluso los cables de una lámpara pueden cambiar por completo la apariencia de una estancia.

Así lo explica Eva Rojo, creadora de contenido especializada en decoración, en uno de sus últimos vídeos publicados en Instagram.

Rojo repasa varios elementos que, desde su punto de vista, pueden hacer que una vivienda "luzca cutre". Entre todos ellos, presta especial atención a las cortinas y ofrece un consejo sencillo para conseguir un resultado más elegante.

"En primer lugar, las cortinas. ¿Cómo vas a tener una casa sin cortinas?", comienza Rojo en su vídeo. La experta considera además, que uno de los principales errores está en escoger modelos demasiado cortos.

Frente a esta opción, recomienda instalar las cortinas desde una zona elevada de la pared hasta el suelo, un recurso que ayuda a potenciar visualmente la altura de la estancia.

Además, no es necesario gastar demasiado dinero para conseguirlo. "En Ikea hay opciones megabaratas", apunta Rojo.

Cortinas de red Lill. Ikea.

De hecho, entre las opciones económicas que menciona al hablar de cortinas está Ikea. Uno de sus modelos más baratos es la LILL, un pack de dos cortinas de red blancas que actualmente se vende por 4,99 euros.

Las cortinas miden 280 x 300 centímetros, por lo que su longitud permite colocarlas desde una zona alta de la pared hasta prácticamente el suelo. Son de poliéster 100% reciclado, dejan pasar la luz natural y cuentan con un bolsillo posterior para introducir la barra. Además, pueden cortarse a la medida deseada sin necesidad de coser un dobladillo.

Otros consejos de la experta

No obstante, este no es el único consejo que ha dado Eva; la experta además explica otros trucos para que una casa se vea más elegante y minimalista.

La cama también puede influir en la imagen del dormitorio. Según explica Rojo, las estructuras con patas y demasiado espacio libre debajo pueden hacer que la estancia parezca visualmente más vacía, por lo que recomienda optar por modelos más robustos o por canapés.

La iluminación es otro de los elementos a los que presta atención, especialmente a los cables de plástico de las lámparas, que pueden transmitir una sensación poco cuidada. Como alternativa, aconseja elegir modelos cuyos cables estén recubiertos de tela o hilo.

Por último, cuestiona el uso de las tradicionales alfombrillas de baño que permanecen en el suelo y propone sustituirlas por una toalla para salir de la ducha, que puede retirarse después y lavarse con mayor facilidad.