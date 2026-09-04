El nuevo zapatero de Lidl es barato, práctico e ideal para dormitorios pequeños: cuesta 7,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl ofrece un zapatero compacto por solo 7,99 euros, ideal para espacios pequeños. El zapatero está fabricado en plástico blanco y cuenta con cinco niveles con bordes elevados para organizar el calzado. Su diseño vertical y modular permite aprovechar la altura y adaptarlo a diferentes espacios del hogar. Es ligero, fácil de limpiar, resistente a arañazos y soporta hasta 1 kilo por compartimento.

Con la llegada de septiembre, toca deshacer maletas, reorganizar ropa y dar cabida al nuevo calzado que nos hemos comprado. Y este proceso, aunque puede resultar placentero, es sumamente pesado.

Sobre todo cuando llega el momento de guardar todos los zapatos y descubrimos que el espacio del que disponemos no es suficiente para mantenerlos ordenados.

Por eso, contar con un zapatero extra que permita aprovechar el espacio disponible, como el que vende Lidl por menos de 8 euros, resulta especialmente práctico.

Estantería para zapatos. Lidl.

El modelo está disponible en color blanco y está fabricado en plástico. Cuenta con cinco niveles con bordes elevados para colocar los zapatos de forma organizada y mantenerlos separados en diferentes alturas.

Su diseño vertical permite aprovechar la altura disponible sin necesidad de recurrir a un mueble especialmente voluminoso.

La estantería, además, tiene unas medidas compactas de 26 centímetros de largo, 24 centímetros de ancho y 65,5 centímetros de alto, unas dimensiones que permiten colocarla incluso en aquellas zonas de la casa en las que cada centímetro cuenta.

Otro de los aspectos a destacar es que incorpora un sistema modular que permite dividirla según las necesidades de cada usuario y adaptar así su configuración al espacio disponible.

Estantería para zapatos. Lidl.

La estantería está fabricada en plástico y, según indica Lidl, es fácil de limpiar y resistente a los arañazos, dos características especialmente prácticas en un mueble destinado a guardar zapatos.

También se trata de una estructura ligera. Su peso es de aproximadamente 750 gramos, por lo que resulta sencilla de transportar y colocar en diferentes zonas de la vivienda.

En cuanto a su capacidad de carga, Lidl establece un máximo de 1 kilo por compartimento.

Su precio es, además, uno de sus principales atractivos. Lidl vende esta estantería para zapatos de Livarno por 7,99 euros, por lo que se presenta como una opción económica para quienes necesitan espacio de almacenamiento extra.