Action vende la mesa de centro ovalada más elegante y barata del verano: está disponible por 16,95 euros

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Las claves Generado con IA Action lanza una mesa de centro ovalada por solo 16,95 euros, tras aplicar un 15% de descuento esta semana. El diseño de la mesa destaca por su tablero ovalado y base atractiva, con acabado que imita la madera en colores marrón y negro. Con unas medidas de 77 x 49 x 38 cm, es compacta y puede colocarse fácilmente frente al sofá sin ocupar mucho espacio. La mesa soporta hasta 10 kilos de peso y está pensada como superficie auxiliar, sin cajones ni ruedas para mayor sencillez.

Ya lo dicen, dar con las mejores ofertas es de ser todo un profesional. Y es que, cuando se trata de ahorrar, comparar precios y, sobre todo, saber cuándo y dónde comprar es esencial.

Y en Action, una de esas tiendas donde es fácil entrar buscando una cosa y salir con varias, también hay gangas que pueden dar un nuevo aire a la casa sin necesidad de gastar demasiado.

Es el caso de este mueble auxiliar que la firma ha incorporado a sus ofertas semanales. Concretamente, se trata de una mesa de centro con tablero ovalado, disponible por menos de 20 euros.

Mesa de centro ovalada. Action.

La mesa tiene unas medidas de 77 x 49 x 38 centímetros, un tamaño que permite colocarla delante del sofá sin ocupar demasiado espacio.

No obstante, su principal reclamo está en su diseño, que consta de un tablero ovalado y una base de diseño atractivo, dos elementos que buscan alejarla de la típica mesa auxiliar de líneas rectas y darle un aspecto más especial.

Además, Action ha apostado por un acabado que imita la madera. La superficie está fabricada en MDF y presenta un patrón de vetas de madera realista.

Está disponible en marrón y negro, ambos tonos neutros para poder colocar en todo tipo de ambientes.

Mesa de centro ovalada. Action.

Otro aspecto a destacar es que no cuenta con cajones ni ruedas giratorias, por lo que se trata de un mueble sencillo, pensado principalmente como superficie auxiliar para la zona de estar.

La compañía indica que puede soportar un peso máximo de 10 kilos, una capacidad suficiente para colocar sobre ella objetos habituales como libros, revistas, mandos, pequeños elementos decorativos o una bandeja.

Relación calidad-precio

Con su diseño ovalado, sus acabados, tanto en marrón como en negro, y unas dimensiones que no resultan excesivas, esta mesa puede ser una opción muy atractiva para quienes buscan actualizar el salón con un presupuesto reducido.

Y si a eso se suma que durante esta semana su precio baja hasta los 16,95 euros tras un 15%, se entiende que sea uno de esos productos de Action que pueden llamar la atención entre sus novedades para el hogar.