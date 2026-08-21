Llega a Lidl la cafetera espresso más buscada de la temporada: está disponible por solo 53,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza la cafetera espresso SilverCrest por 53,99 euros, disponible desde el 21 de agosto. El modelo cuenta con 1.100 W de potencia, bomba de 15 bares y depósito de agua desmontable de 1,2 litros. Permite preparar una o dos tazas a la vez, incluye brazo portafiltros, dos filtros y boquilla de vapor orientable. Dispone de apagado automático y accesorios como cuchara dosificadora con prensador, facilitando su uso y limpieza.

Hay pequeños placeres que pueden cambiar por completo una mañana, y uno de ellos es poder disfrutar de un café recién hecho sin tener que salir de casa.

Prepararlo en la cocina, servirlo recién hecho y tomarlo tranquilamente mientras empieza el día es una comodidad que cada vez buscan más personas.

Para quienes, además, quieren algo más que un café de cápsula, Lidl pone a la venta una cafetera espresso de SilverCrest que permite preparar café molido en casa y que estará disponible a partir del 21 de agosto por menos de 54 euros.

Cafetera espresso. Lidl.

El modelo cuenta con una potencia de 1.100 W, una bomba de 15 bares de presión y un depósito de agua desmontable con una capacidad útil aproximada de 1,2 litros.

Una de sus principales ventajas es que permite preparar una o dos tazas de café al mismo tiempo. Para ello, incorpora un brazo portafiltros y dos filtros diferentes, uno para una taza y otro para dos. Así, se puede preparar un espresso individual o servir dos cafés de una sola vez.

La máquina también incorpora una boquilla de vapor de alta presión y orientable, un accesorio que amplía las posibilidades más allá del espresso.

El funcionamiento busca ser sencillo. En lugar de contar con una pantalla, dispone de botones de presión iluminados, desde los que se controla la preparación. Para utilizarla hay que colocar el café molido en el filtro, prensarlo con el accesorio incluido, fijar el portafiltros y poner en marcha la extracción.

Cafetera espresso. Lidl.

Para el uso cotidiano, otro de los aspectos que conviene valorar es la capacidad del depósito. En este caso, la cafetera de SilverCrest dispone de un depósito de agua desmontable de aproximadamente 1,2 litros, que se puede retirar para rellenarlo y facilitar su limpieza.

También cuenta con una bandeja de goteo extraíble, con indicador de nivel de agua y rejilla desmontable. Estas piezas permiten recoger las gotas y restos de agua que puedan quedar después de utilizar la máquina y facilitan el mantenimiento habitual.

La cafetera incorpora asimismo apagado automático para evitar que permanezca encendida si se olvida apagarla después de preparar el café.

Lidl incluye, además, junto a la cafetera varios accesorios para poder empezar a utilizarla sin tener que adquirirlos por separado. El contenido incluye el brazo portafiltros, dos filtros —para una o dos tazas— y una cuchara dosificadora 2 en 1 con prensador para el café molido.

¿Qué precio tiene?

La cafetera espresso SilverCrest de Lidl cuesta 53,99 euros y estará disponible a partir del 21 de agosto.

El producto aparece en la tienda online de Lidl con el número de artículo 100408006, aunque la disponibilidad puede estar sujeta a las existencias de la cadena.