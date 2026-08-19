Acaba de llegar a Ikea el mueble recibidor con 3 cajones más barato: está disponible por 79,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Ikea ha lanzado la cómoda Storklinta de tres cajones, disponible por 79,99 euros. El mueble destaca por su diseño minimalista y funcional, ideal para recibidores, dormitorios o baños. Está disponible en tres colores: blanco, efecto roble y marrón oscuro, y ofrece 117 litros de capacidad de almacenamiento. Incluye sistema de cierre suave, tiradores integrados y un kit de anclaje para mayor seguridad.

El recibidor suele ser la gran olvidada de la decoración. No es una estancia en la que pasemos demasiado tiempo, pero sí una de las primeras que vemos al llegar a casa y de las que más fácilmente se desordenan.

Por ello, contar con un mueble de almacenaje puede marcar la diferencia, especialmente en viviendas donde cada centímetro cuenta.

Precisamente, una de las últimas incorporaciones de Ikea para mantener el orden es la cómoda Storklinta de tres cajones, que está disponible por menos de 80 euros.

Cómoda de 3 cajones. Ikea.

Se trata de un mueble de líneas sencillas que puede utilizarse en todo tipo de espacios. Además, está disponible en hasta tres colores diferentes, entre los que destacan el blanco, efecto roble y marrón oscuro.

Aunque se trata de una cómoda y no de un mueble recibidor diseñado exclusivamente para la entrada de casa, sus características permiten utilizarla como solución de almacenaje en esta estancia.

De hecho, puede ofrecer soluciones de almacenamiento tanto en dormitorios como en recibidores, e incluso en baños, por lo que puede servir para guardar desde pequeños accesorios hasta prendas y otros objetos que suelen quedar a la vista.

Su principal característica son los tres cajones amplios, que cuentan con sistema de cierre suave. Cada uno dispone además de un tirador integrado en el borde superior, un recurso que mantiene el frontal despejado y facilita la apertura desde diferentes ángulos.

Cómoda de 3 cajones. Ikea.

El diseño apuesta por una estética minimalista y por líneas horizontales en los frentes de los cajones.

Esto permite integrarlo con facilidad en diferentes estilos decorativos y, según Ikea, también posibilita colocar varias cómodas de la misma serie juntas para conseguir una composición uniforme.

¿Qué medidas tiene?

El modelo de tres cajones en blanco tiene unas dimensiones exteriores de 70 centímetros de ancho, 50 centímetros de fondo y 75 centímetros de altura.

El fondo interior de los cajones, por su parte, es de 40 centímetros, mientras que su anchura interior alcanza los 61 centímetros. Asimismo, cada cajón tiene una extracción de 27,5 centímetros y el conjunto ofrece 117 litros de capacidad de almacenamiento.

En cuanto a los materiales, Ikea especifica que el tablero superior, los paneles laterales y los frentes de los cajones están fabricados con tablero de partículas, pintura acrílica y borde de plástico.

La cómoda, además, incluye un kit de anclaje a la pared para evitar el vuelco, por lo que debe fijarse de forma segura utilizando tornillos y tacos adecuados para el tipo de pared.