Llega este lunes, 10 de agosto, la cafetera con espumadora más elegante y barata: está disponible por 54,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl lanza el 10 de agosto una cafetera espresso SilverCrest de 1.100 W con diseño retro y precio de 54,99 euros. La cafetera incluye bomba de presión de 20 bares y boquilla de vapor orientable para espumar leche y preparar diferentes recetas de café. Cuenta con portafiltro de acero inoxidable, filtros intercambiables y permite preparar café para una o dos tazas a la vez. Su tamaño compacto y depósito de agua extraíble facilitan el uso en cocinas pequeñas y simplifican la limpieza y mantenimiento.

El café preparado en casa se ha convertido en una tendencia y cada vez son más los consumidores que buscan cafeteras que permitan disfrutar de un espresso con mayor calidad sin necesidad de acudir a una cafetería.

En este contexto, Lidl amplía su catálogo de pequeños electrodomésticos con un nuevo lanzamiento de la marca SilverCrest: una cafetera espresso de 1.100 W que llegará a sus tiendas el próximo 10 de agosto con un diseño inspirado en la estética retro y un precio de 54,99 euros.

Uno de sus principales reclamos es su bomba de presión de 20 bares, un sistema diseñado para favorecer la extracción del café y conseguir un espresso con más aroma, intensidad y una capa de crema característica.

Cafetera espresso. Lidl.

El modelo incorpora además una boquilla de vapor orientable, una función especialmente pensada para quienes disfrutan de bebidas con leche como cappuccinos, cafés latte o macchiatos.

Gracias a este sistema, el usuario puede espumar la leche directamente en casa y preparar diferentes recetas de café sin necesidad de contar con accesorios adicionales. La cafetera también permite disponer de agua caliente, una opción práctica para preparar infusiones.

En cuanto a su diseño, Lidl apuesta por una estética cuidada con acabados en colores pastel, una tendencia que en los últimos años ha ganado protagonismo dentro del equipamiento de cocina.

Además, su tamaño compacto permite colocarla fácilmente en encimeras con poco espacio, por lo que está pensada tanto para cocinas pequeñas como para usuarios que buscan un electrodoméstico sencillo de utilizar.

Cafetera espresso. Lidl.

La cafetera SilverCrest cuenta con un portafiltro de acero inoxidable y permite preparar café para una o dos tazas al mismo tiempo gracias a sus filtros intercambiables.

Además, incluye una cuchara dosificadora con prensador para medir la cantidad de café y compactarlo correctamente antes de iniciar la extracción.

Otro de sus elementos destacados es el depósito de agua extraíble, que facilita tanto el llenado como la limpieza del aparato después de cada uso. Este sistema permite realizar un mantenimiento más cómodo y contribuye a alargar la vida útil de la cafetera.