Aldi vende este miércoles, 29 de julio, la planta más elegante y que nunca muere: disponible por 4,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Aldi pone a la venta la sansevieria, conocida como lengua de suegra, por 4,99 euros a partir del miércoles 29 de julio. La planta se presenta en una maceta de 9 cm de diámetro y 35 cm de altura, ideal para interiores luminosos o de semisombra. La sansevieria es muy resistente, requiere poco riego y es valorada por interioristas por su silueta vertical y fácil mantenimiento. Aldi ofrece otras tres variedades de plantas en tiendas, con precios entre 5 y 12 euros, incluyendo la planta de coco.

Hay plantas que sobreviven a las modas y otras que, sencillamente, nunca dejan de estar presentes en los hogares.

La sansevieria —también conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge— pertenece a ese reducido grupo de especies capaces de transformar cualquier espacio.

Ahora, Aldi la incorpora de nuevo a su catálogo con una propuesta que encaja perfectamente con una de las grandes tendencias del interiorismo actual: dar un toque de personalidad a la casa sin complicaciones.

Sanseviera. Aldi.

La cadena alemana vende esta sansevieria por 4,99 euros, presentada en una maceta de 9 centímetros de diámetro y con una altura aproximada de 35 centímetros.

Se trata de una planta de interior pensada para espacios luminosos o de semisombra y que destaca por necesitar un riego muy moderado, una de las razones por las que se ha convertido en una de las favoritas.

Su éxito no responde únicamente a que sea fácil de cuidar. Desde hace años, la sansevieria ocupa un lugar destacado en proyectos de decoración gracias a su silueta vertical y arquitectónica.

Sus hojas rígidas, alargadas y de intenso color verde aportan volumen sin recargar visualmente el espacio, lo que la convierte en una excelente aliada para salones de inspiración nórdica, ambientes minimalistas o interiores de estilo contemporáneo. Su porte permite colocarla junto a sofás, aparadores, recibidores o incluso en dormitorios.

Imagen de las plantas en un salón con estilo minimalista. IA.

Además, es capaz de adaptarse tanto a estancias muy luminosas como a rincones con menor cantidad de luz natural, aunque su crecimiento será más lento en estas condiciones.

Precisamente esa resistencia ha hecho que los interioristas recurran a ella con frecuencia para vestir viviendas de pequeño tamaño, oficinas o apartamentos urbanos, donde el mantenimiento debe ser mínimo.

La propuesta de Aldi resulta especialmente interesante para quienes desean iniciarse en el mundo de las plantas sin realizar una gran inversión. De hecho, actualmente la cadena alemana vende este modelo por solo 4,99 euros.

No obstante, esta no es la única variedad disponible. Actualmente, hay otros tres modelos en las tiendas físicas, con precios que parten desde los 5 euros hasta los 12 en el caso de la planta de coco.