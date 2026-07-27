Acaba de llegar a Carrefour el ventilador de techo más barato y elegante del verano: está disponible por 69 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Carrefour lanza el ventilador de techo Klindo a 69 euros, con una rebaja del 47%. El ventilador incluye luz integrada, tres aspas fijas y un diámetro de 132 cm, ideal para estancias medianas o grandes. Dispone de seis velocidades, motor de bajo consumo de 32W, temporizador y mando a distancia para mayor comodidad. El producto se vende en exclusiva online en Carrefour, con envío gratuito y posibilidad de devolución en tienda.

Como cada verano, hay una historia que se repite: las temperaturas suben, las noches se hacen más difíciles y comienza la búsqueda de soluciones para refrescar la vivienda sin disparar el consumo eléctrico.

En ese contexto, los ventiladores de techo vuelven a convertirse en una de las opciones preferidas por quienes buscan una alternativa al aire acondicionado, especialmente en hogares donde también se valora el ahorro de espacio y la integración estética.

Carrefour ha reforzado precisamente esa tendencia con el ventilador de techo con luz Klindo, un modelo que está disponible con un importante descuento, pasando de 129 a 69 euros, lo que supone una rebaja cercana al 47 %.

Ventilador de techo. Carrefour.

El dispositivo reúne varias de las características que más demanda el consumidor durante los meses de calor. Se trata de un ventilador de techo con iluminación integrada, una solución dos en uno que permite prescindir de una lámpara independiente y aprovechar el mismo punto de instalación.

Además, incorpora tres aspas fijas y un diámetro de 132 centímetros, una medida adecuada para mover el aire de forma homogénea en estancias de tamaño medio o grande.

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su motor de 32 W de potencia, lo que se traduce en un consumo energético reducido para un uso diario durante el verano.

A ello se suman seis velocidades de funcionamiento, permitiendo adaptar el caudal de aire en función del momento del día o de las necesidades de cada usuario.

Ventilador de techo. IA.

El ventilador también incorpora temporizador, una función especialmente útil para quienes desean dejarlo funcionando durante la noche sin necesidad de mantenerlo encendido hasta la mañana.

Además, el control de todas sus funciones se realiza mediante mando a distancia, evitando tener que acceder al aparato una vez instalado en el techo y facilitando tanto el cambio de velocidad como el apagado desde cualquier punto de la habitación.

Eso sí, hay que tener en cuenta que este modelo se comercializa en exclusiva online a través de Carrefour, incluye envío gratuito, garantía de la cadena y posibilidad de devolución en tienda.