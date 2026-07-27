Acaba de lanzar Action la vajilla colorida más barata y elegante del verano: 6 tazas y 6 platos por solo 7,95 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Action lanza un juego de 6 tazas y 6 platos de porcelana New Bone con tres diseños diferentes por solo 7,95 euros. La vajilla destaca por su estética clásica, ligereza y mayor resistencia frente a la porcelana tradicional. Las piezas son aptas para lavavajillas y pueden combinarse con otras de la misma colección, aunque no son aptas para microondas ni horno. La oferta es temporal y el producto podría agotarse pronto debido a su precio accesible y atractivo diseño.

Mentiría si dijera que una vajilla bonita y elegante no tiene el poder de transformar por completo la experiencia gastronómica, y en concreto, el momento del café.

Ese momento de pausa a media mañana o la sobremesa del fin de semana adquieren un aire diferente cuando la taza que acompaña presenta un diseño especial.

Precisamente ahí reside el atractivo del juego de 6 tazas y 6 platos que Action ha incorporado a su catálogo: una propuesta de estética clásica, disponible en tres diseños diferentes y por menos de 8 euros.

Juego de taza y platillo. Action.

El conjunto está compuesto por dos piezas —una taza con asa y un platillo a juego— fabricadas en porcelana New Bone, un material especialmente apreciado por combinar ligereza con una mayor resistencia frente a la porcelana tradicional.

Desde el punto de vista estético, Action apuesta por tres estampados diferentes que aportan personalidad a la mesa sin resultar excesivos. El plato, por su parte, no solo cumple una función decorativa, sino también práctica, ya que permite servir pequeños dulces, galletas o recoger las posibles gotas del café o del té.

Además, la firma señala que puede combinarse con otras piezas de la misma colección para ampliar la capacidad de una manera elegante y combinada.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, el juego presenta unas dimensiones aproximadas de 15,3 x 15,3 x 7 centímetros.

Juego de taza y platillo. Action.

Pero eso no es todo, es apto para lavavajillas, lo que facilita su mantenimiento diario, aunque no puede introducirse en el microondas ni utilizarse en el horno, una limitación habitual en determinadas porcelanas decoradas.

Otro de sus principales argumentos de compra sigue siendo el precio. Action comercializa este juego de 12 piezas por 7,95 euros, reforzando así su estrategia de acercar el diseño al gran público sin renunciar a la funcionalidad.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción temporal, por lo que es muy probable que se agote en los próximos días. Así que, si estás pensando en hacerte con este conjunto, es recomendable que no dejes pasar el tiempo.