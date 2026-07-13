Llega a Jysk el mueble aparador con dos puertas y cajón más elegante y versátil del verano: cuesta 100 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Jysk lanza un aparador multiusos de diseño escandinavo con dos puertas y un cajón por solo 100 euros, rebajado desde 129 euros. El mueble destaca por su funcionalidad, con espacio para organizar accesorios, estante abierto y sistema de cierre con freno en el cajón. Fabricado con materiales resistentes como tablero de aglomerado, melamina y patas de madera maciza de pino, es fácil de limpiar y duradero. Sus dimensiones permiten usarlo como soporte de televisión o mueble auxiliar en distintas estancias, combinando estilo moderno y practicidad.

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una casa que parezca sacada de una revista de diseño? La buena noticia es que conseguir un espacio en el que desconectar, acogedor y funcional, ya no exige realizar una gran inversión.

Cada vez son más las firmas de decoración que apuestan por muebles con estética cuidada, materiales resistentes y precios asequibles, una combinación que ha convertido al estilo nórdico en uno de los favoritos para vestir los hogares.

En esta línea, Jysk cuenta en su catálogo con el mueble multiusos por solo 100 euros, una propuesta que destaca por su diseño contemporáneo y su gran capacidad de almacenamiento.

Mueble Odense. Jysk.

Concretamente, se trata de un mueble fabricado como soporte para televisión. No obstante, es cierto que puede servir como mueble multiusos, tanto para colocar en el recibidor, así como en la habitación o incluso en el vestidor.

Sus líneas limpias y minimalistas, características del diseño escandinavo, aportan sensación de amplitud y luminosidad, al tiempo que ofrecen una imagen moderna y atemporal que no pasa de moda.

Más allá de la estética, el modelo también destaca por su funcionalidad. Incorpora dos puertas laterales, un cajón central y un estante abierto que permiten mantener organizados todos los accesorios relacionados con el televisor, desde mandos a distancia y videoconsolas hasta decodificadores, cables o películas.

Uno de los detalles que elevan la calidad del conjunto es el sistema de cierre con freno incorporado en el cajón, que proporciona un movimiento suave y silencioso, evitando golpes al cerrarlo y aumentando la durabilidad del mueble.

Mueble Odense. Jysk.

En cuanto a los materiales, la estructura está fabricada principalmente con tablero de aglomerado revestido de melamina, un acabado muy resistente al uso diario y fácil de limpiar.

El panel trasero es de MDF, mientras que las patas están elaboradas en madera maciza de pino para aportar estabilidad. Además, incorpora una barra de acero y componentes de plástico ABS en algunos elementos, materiales habituales en mobiliario de este tipo por su resistencia y fiabilidad.

El mueble tiene unas dimensiones de 130 centímetros de ancho, 50 centímetros de alto y 40 centímetros de profundidad, unas medidas que permiten colocar televisores de gran formato y disponer de espacio suficiente para ropa, otros dispositivos o incluso elementos decorativos.

A todo ello se suma un precio especialmente atractivo. El mueble multiusos se encuentra rebajado en Jysk hasta situarse en torno a los 100 euros, frente a su precio habitual de 129 euros, lo que supone un descuento del 22 %.