Llega a Aldi este miércoles, 15 de julio, la nevera portátil rígida más cómoda y práctica: cuesta 19,99 euros

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Las claves Generado con IA Aldi lanza una nevera portátil rígida de 20 litros a partir del 15 de julio por 19,99 euros. La nevera destaca por su formato compacto (50 x 33 x 26 cm) y asa integrada para facilitar el transporte. Incluye compartimentos interiores para organizar bebidas, alimentos u otros productos sensibles al calor. Su uso es ideal para viajes en coche, escapadas, jornadas de playa, acampadas y pícnics.

Aldi incorporará a partir del 15 de julio una nueva nevera portátil a su catálogo de productos de bazar, una propuesta pensada para quienes buscan una solución práctica para mantener bebidas y alimentos a la temperatura adecuada durante los meses de verano.

El producto estará disponible en las tiendas de la cadena como parte de una oferta temporal, una fórmula habitual en este tipo de artículos, por lo que su venta estará sujeta a la disponibilidad de existencias en cada establecimiento.

Gracias a sus reducidas dimensiones (50 x 33 x 26 cm), puede colocarse fácilmente en el maletero de un coche, una autocaravana o incluso en cualquier armario cuando no se esté utilizando. Además, incorpora un asa integrada que permite trasladarla con mayor comodidad durante desplazamientos.

Nevera portátil. Aldi.

Según la información facilitada por Aldi, el aparato cuenta con una capacidad de 20 litros, un volumen suficiente para almacenar varias bebidas, pequeños recipientes con alimentos, frutas, aperitivos o productos que necesiten mantenerse refrigerados durante un periodo determinado.

El espacio interior, además, está distribuido mediante compartimentos que ayudan a organizar mejor el contenido y aprovechar la capacidad disponible.

Asimismo, y aunque su principal función es mantener frías las bebidas y los alimentos, este tipo de neveras también puede utilizarse para transportar otros productos sensibles al calor, como cosméticos, cremas faciales o determinados medicamentos, siempre respetando las condiciones de conservación indicadas por cada fabricante.

Gracias a su formato compacto y portátil, se presenta como una alternativa práctica para desplazamientos en coche, escapadas de fin de semana, jornadas de playa, acampadas o incluso pícnics.

Nevera portátil. Aldi.

También puede resultar útil para quienes necesitan mantener ciertos productos refrigerados durante trayectos largos o pasar varias horas fuera de casa sin depender de una nevera convencional.

El modelo estará disponible en los supermercados Aldi desde el 15 de julio y por tiempo limitado, hasta agotar existencias, siguiendo la dinámica habitual de sus lanzamientos de bazar estacional.

Como ocurre con otras promociones de este tipo, la disponibilidad puede variar en función del establecimiento, por lo que quienes estén interesados en hacerse con este artículo deberán acudir a su tienda cuanto antes para evitar quedarse sin él.