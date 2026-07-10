Se esperan colas kilométricas en Ikea para hacerse con el banco zapatero con puerta más barato: cuesta 69,99 €

Las claves

Las claves Generado con IA Ikea lanza un banco zapatero con puerta corredera por solo 69,99 €, ideal para espacios pequeños. El mueble combina asiento y almacenamiento, permitiendo guardar varios pares de zapatos de forma ordenada. Su diseño minimalista en blanco y puerta corredera facilita su integración en cualquier estilo decorativo y su uso en zonas estrechas. Es posible apilar dos unidades para aumentar la capacidad de almacenaje sin ocupar más espacio en el suelo.

Una casa no sería lo mismo sin el toque personal de cada uno de los muebles y elementos decorativos. De hecho, son estos detalles los que convierten una vivienda en un hogar, aportando comodidad, personalidad y funcionalidad a cada estancia.

En este sentido, los muebles multifuncionales han ganado protagonismo en los últimos años, ya que permiten aprovechar mejor el espacio sin renunciar al diseño.

Ikea, especialista en soluciones para el hogar, cuenta en su catálogo con propuestas pensadas precisamente para cubrir estas necesidades, como el banco zapatero, disponible por menos de 70 euros.

Banco zapatero con puerta corredera. Ikea.

Este mueble destaca por combinar dos funciones en una sola pieza. Por un lado, ofrece un práctico espacio para sentarse mientras uno se pone o se quita los zapatos, algo especialmente útil en la entrada de casa.

Por otro, incorpora un amplio compartimento de almacenaje que permite guardar varios pares de calzado de forma ordenada, evitando que queden a la vista y contribuyendo a mantener el recibidor mucho más despejado.

Uno de los aspectos más interesantes del banco zapatero Mackapär es su puerta corredera, un sistema que resulta especialmente práctico en espacios reducidos porque no necesita espacio adicional para abrirse.

Gracias a esta característica, puede colocarse en pasillos estrechos, entradas pequeñas o dormitorios donde cada centímetro disponible resulta importante. Su diseño minimalista, acabado en color blanco, facilita además que pueda integrarse con facilidad en prácticamente cualquier estilo decorativo.

Banco zapatero con puerta corredera. Ikea.

Además, Ikea contempla la posibilidad de apilar dos muebles de esta misma serie para ampliar la capacidad de almacenaje sin ocupar más superficie en el suelo, una solución muy útil para familias o personas con una amplia colección de zapatos.

En cuanto a sus dimensiones, el banco zapatero mide 80 centímetros de ancho, 35 centímetros de fondo y 102 centímetros de alto, unas medidas que lo convierten en una opción adecuada incluso para viviendas de tamaño reducido.