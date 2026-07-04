Acaba de llegar a Aldi la cafetera con 3 packs de café gratis más barata: está disponible por solo 54 euros tras un 35%

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Las claves Generado con IA Aldi lanza la cafetera de cápsulas De'Longhi Piccolo XS por 54 euros, con un 35% de descuento. La promoción incluye 48 cápsulas Dolce Gusto gratis en tres variedades: Espresso Intenso, Café con Leche y Cappuccino. El modelo destaca por su tamaño compacto, bomba de presión de 15 bares y depósito de agua extraíble de 0,8 litros. Permite preparar una amplia variedad de bebidas y cuenta con calentamiento rápido y modo Eco de apagado automático.

Los amantes del café tienen una nueva oportunidad para hacerse con una cafetera de cápsulas a un precio muy competitivo.

A partir del 4 de julio, Aldi pondrá a la venta en todos sus supermercados una cafetera de cápsulas De'Longhi Piccolo XS por 54 euros, una oferta que supone un 35 % de descuento sobre su precio habitual.

Uno de los grandes atractivos de esta promoción es que la cafetera no llega sola. Aldi incluye de regalo 48 cápsulas Dolce Gusto, repartidas en tres variedades diferentes: 16 cápsulas de Espresso Intenso, 16 de Café con Leche y 16 de Cappuccino.

Cafetera de cápsulas. Aldi.

La De'Longhi Piccolo XS es una cafetera especialmente pensada para quienes buscan un modelo compacto y fácil de integrar en cualquier cocina. Gracias a sus reducidas dimensiones, ocupa muy poco espacio sobre la encimera, aunque mantiene las prestaciones habituales de las cafeteras de cápsulas de gama doméstica.

Además, su diseño moderno y funcional permite un manejo sencillo, perfecto tanto para quienes utilizan este tipo de máquinas por primera vez como para quienes desean sustituir un modelo anterior.

En el apartado técnico, la cafetera incorpora una bomba de presión de 15 bares, una característica fundamental para lograr una correcta extracción del café.

De hecho, esta presión permite obtener un espresso con una crema más densa y una mejor conservación de los aromas, ofreciendo un resultado muy similar al que proporcionan muchas cafeteras utilizadas en establecimientos de hostelería.

Cafetera de cápsulas. Aldi.

El equipo dispone además de un depósito de agua extraíble con una capacidad de 0,8 litros, suficiente para preparar varias bebidas consecutivas antes de tener que rellenarlo. Al ser desmontable, facilita tanto el llenado como la limpieza diaria.

Otro de los aspectos destacados del modelo es su versatilidad. Al utilizar el sistema Nescafé Dolce Gusto, permite preparar una amplia variedad de bebidas, no solo cafés espresso o cafés con leche, sino también cappuccinos, chocolates calientes, tés e incluso bebidas frías.

La De'Longhi Piccolo XS incorpora además un sistema de calentamiento Thermoblock, que reduce considerablemente el tiempo de espera hasta que la cafetera está lista para preparar la bebida. En apenas unos instantes alcanza la temperatura adecuada, permitiendo disfrutar del café prácticamente al momento.

A ello se suma un modo Eco que apaga automáticamente el aparato tras un minuto de inactividad, ayudando a reducir el consumo eléctrico y mejorando la eficiencia energética.