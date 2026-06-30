Media Markt 'liquida' los ventiladores de techo con luz incorporada para afrontar el verano: modelos desde 45 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Media Markt ofrece ventiladores de techo con luz LED integrada desde solo 45 euros, destacando por su precio reducido. El modelo cuenta con aspas retráctiles, motor DC eficiente, seis velocidades y mando a distancia para controlar tanto la luz como la ventilación. Incluye iluminación LED regulable en intensidad y temperatura de color, además de función memoria y temporizador programable. Dispone de función verano/invierno para adaptar el flujo de aire según la estación, mejorando la eficiencia energética y el confort.

Hacer frente a las altas temperaturas en estas fechas es todo un reto. Aunque el aire acondicionado continúa siendo la solución más eficaz para reducir la temperatura ambiente, cada vez más consumidores buscan alternativas que ofrezcan un menor gasto.

Es precisamente por ello que los ventiladores de techo con luz integrada están experimentando un importante crecimiento en el mercado. Y uno de los modelos que más ha llamado la atención es este que vende MediaMarkt por solo 45 euros.

Este modelo destaca principalmente por incluir aspas retráctiles con luz LED y opción de calor y frío, todo ello manejable desde el mando a distancia que viene incluido.

Ventilador de techo con luz LED. Media Markt.

Presenta un motor DC de corriente continua, una tecnología que se ha convertido en el estándar de los ventiladores de nueva generación gracias a su elevada eficiencia energética.

Frente a los tradicionales motores AC, los motores DC consumen menos electricidad, generan menos vibraciones y reducen considerablemente el nivel de ruido durante el funcionamiento, lo que los hace especialmente adecuados para dormitorios y salas de estar.

Uno de los principales atractivos es su sistema de seis velocidades, que permite adaptar el caudal de aire según las necesidades de cada momento.

Su diseño también busca integrarse de forma discreta en cualquier estancia. Incorpora tres aspas retráctiles transparentes que permanecen ocultas cuando el ventilador no está en funcionamiento, transformándose visualmente en una lámpara de techo convencional.

Otro de los aspectos más destacados es su sistema de iluminación LED integrado. El ventilador incorpora una potencia lumínica de 90 W (45 W + 45 W) con regulación de intensidad y posibilidad de seleccionar tres temperaturas de color: 3.000 K (luz cálida), 4.200 K (luz neutra) y 6.500 K (luz fría).

Esta versatilidad permite adaptar la iluminación tanto para crear ambientes relajados como para tareas que requieren una mayor luminosidad. Además, dispone de función memoria, que recuerda la última configuración seleccionada.

Ventilador de techo con luz LED. Media Markt.

En cuanto a la comodidad de uso, tal y como se ha mencionado anteriormente, incorpora mando a distancia desde el que es posible controlar tanto la iluminación como las seis velocidades de ventilación.

También ofrece un temporizador programable de 2, 4 y 8 horas, una función especialmente útil para utilizar el ventilador durante la noche sin necesidad de mantenerlo funcionando hasta la mañana siguiente.

Como sucede con la mayoría de ventiladores de techo modernos, dispone además de función verano/invierno. Durante los meses cálidos las aspas giran en sentido convencional para generar una corriente descendente que produce sensación de frescor. En invierno invierten el sentido de giro para redistribuir el aire caliente acumulado en el techo.

El ventilador también resulta interesante desde el punto de vista económico. Actualmente, Media Markt vende este modelo por solo 45,77 euros tras un descuento del 16% sobre su precio original.