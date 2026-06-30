Ha llegado a Alcampo el nuevo aspirador más barato de la temporada: está disponible por solo 89,90 euros

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo aspirador Cecotec Conga Rockstar RS50 está disponible en Alcampo por 89,90 euros, posicionándose como una de las opciones más económicas del mercado. Cuenta con un motor digital Brushless de 400 W, sistema ciclónico y una potencia de succión de hasta 120 AirWatts, adecuada para limpiar polvo, residuos y suciedad incrustada. Ofrece hasta 60 minutos de autonomía en modo ECO, incorpora pantalla LED y un modo automático que ajusta la potencia según el nivel de suciedad detectado. Su diseño ligero (2,4 kg), depósito de 500 ml y cepillo anti-enredos lo hacen práctico para hogares con mascotas o alto tránsito.

Conseguir una casa de revista de diseño no depende solo de tener gusto y estilo, sino también de saber mantenerla siempre en óptimas condiciones.

La limpieza diaria es uno de los pilares fundamentales para conservar ese aspecto impecable, y contar con herramientas eficaces puede marcar una gran diferencia en el resultado final.

En este sentido, el aspirador Cecotec Conga Rockstar RS50 se presenta como una de las propuestas más competitivas dentro del segmento de aspiradores escoba sin cable.

CECOTEC ROCKSTAR RS50. Alcampo.

El dispositivo integra un motor digital Brushless (BLDC) de 400 W, una tecnología que elimina el rozamiento interno propio de los motores con escobillas, reduciendo el desgaste mecánico y mejorando la eficiencia energética.

Este sistema permite alcanzar hasta 120 AirWatts (AW) de potencia de succión, una unidad que mide la capacidad real de aspiración en condiciones dinámicas de uso. A nivel doméstico, esta cifra se considera adecuada para polvo fino, residuos cotidianos y suciedad incrustada en alfombras de pelo corto o suelos mixtos.

Uno de los elementos clave del RS50 es su sistema de separación ciclónica, que separa el aire de las partículas sólidas antes de que estas lleguen al filtro.

Este mecanismo ayuda a mantener estable el rendimiento de aspiración, evitando pérdidas de potencia por saturación y reduciendo la frecuencia de mantenimiento del sistema de filtrado.

CECOTEC ROCKSTAR RS50. Alcampo.

En cuanto a la alimentación, el aspirador incorpora una batería de litio de 33,6 V y 2200 mAh, diseñada para ofrecer una autonomía variable en función del modo de uso.

En condiciones óptimas, puede alcanzar hasta unos 60 minutos en modo ECO, mientras que en niveles intermedios la autonomía se sitúa en torno a los 30–35 minutos, reduciéndose a aproximadamente 15–20 minutos en modo turbo, donde la exigencia energética es mayor.

Asimismo, el modelo también incluye un modo automático que ajusta la potencia de succión de forma inteligente según el nivel de suciedad detectado. Este sistema busca optimizar tanto el consumo energético como la eficiencia de limpieza, evitando el uso innecesario de potencia máxima.

A ello se suma una pantalla LED que muestra información en tiempo real como el estado de la batería, el modo activo y posibles alertas de mantenimiento.

Desde el punto de vista del diseño, el Cecotec Conga Rockstar RS50 presenta una estructura ligera con un peso aproximado de 2,4 kg, lo que facilita su manejo en diferentes superficies y alturas. Su depósito de residuos tiene una capacidad cercana a los 500 ml, suficiente para varias sesiones de limpieza sin necesidad de vaciado constante.

El cepillo principal incorpora además un sistema anti-enredos diseñado para reducir la acumulación de cabello y fibras textiles. Este tipo de soluciones mecánicas se ha vuelto habitual en aspiradores de nueva generación, orientados a mejorar la experiencia de uso en hogares con mascotas o alto tránsito.