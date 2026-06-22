Se esperan colas kilométricas en Lidl a partir de este viernes, 26 de junio, para hacerse con la nueva barbacoa: cuesta 8,99 €

Las claves

Las claves Generado con IA Lidl lanza este viernes 26 de junio una barbacoa redonda de carbón por solo 8,99 euros. El modelo destaca por su tamaño compacto, parrilla cromada de 34 cm y sistema de ventilación regulable. Fabricada en acero con acabado esmaltado, incluye recogecenizas y es ideal para reuniones pequeñas al aire libre. La promoción es temporal y la barbacoa solo estará disponible hasta agotar existencias.

Pocas imágenes representan mejor el verano que una barbacoa al aire libre rodeada de familiares y amigos.

Con la llegada del buen tiempo, jardines, terrazas y patios vuelven a convertirse en el escenario perfecto para reuniones informales en torno a las brasas.

Precisamente, para quienes buscan una opción práctica y asequible para iniciarse en este tipo de cocina, Lidl lanzará este 26 de junio la barbacoa redonda de carbón más económica del mercado, un modelo compacto diseñado para disfrutar de la cocina tradicional al carbón.

Barbacoa redonda de carbón.

Esta barbacoa funciona con carbón vegetal y está concebida para la cocción directa de alimentos.

Su principal superficie de cocción es una parrilla cromada de aproximadamente 34 centímetros de diámetro, una medida adecuada para preparar carnes, verduras o embutidos para pequeños grupos de comensales.

Uno de los aspectos más destacados del modelo es su sistema de regulación del flujo de aire, un elemento fundamental en cualquier barbacoa de carbón, ya que permite controlar la intensidad de la combustión y, por tanto, la temperatura de cocción.

Para ello, incorpora una abertura de ventilación regulable en el cuenco de fuego y una salida de aire ajustable en la tapa.

La estructura está fabricada principalmente en acero, mientras que tanto el cuenco de fuego como la tapa cuentan con un acabado esmaltado, una característica que contribuye a mejorar la resistencia al calor y la durabilidad del conjunto.

Además, dispone de un recipiente recogecenizas, pensado para evitar que los restos de combustión entren en contacto directo con el suelo, ayudando a proteger superficies como césped o terrazas.

Barbacoa redonda de carbón.

En cuanto a sus dimensiones, presenta unas medidas aproximadas de 43 centímetros de ancho, 71 centímetros de alto y 44 centímetros de profundidad, con un peso cercano a los 3 kilogramos.

La altura, por su parte, se sitúa en torno a los 54 centímetros, mientras que el montaje se realiza mediante el material y las herramientas suministradas por el fabricante.

Otro de los puntos que no podemos dejar pasar es su precio. La cadena alemana vende esta barbacoa por solo 8,99 euros, posicionándose como uno de los artículos mejor valorados por los clientes de la cadena alemana. De hecho, un 94% de consumidores la recomiendan.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción temporal, por lo que solo estará disponible hasta agotar existencias.