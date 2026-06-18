Anna y Paz Padilla acaban de lanzar la novedad más esperada para oler bien este verano: disponible por 12,90 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Anna y Paz Padilla lanzan Glow Body Mist, una bruma corporal veraniega de su firma NoNiNá por 12,90 euros. El producto ofrece una fragancia fresca y luminosa, con notas de bergamota, coco, gardenia, monoi, jazmín, flor de naranjo, sándalo, vainilla y almizcle. Glow Body Mist incluye un acabado glow que aporta un brillo sutil a la piel, realzando el bronceado y la luminosidad natural. La bruma está diseñada para refrescar la piel y proporcionar bienestar en los días más calurosos, siguiendo la filosofía de NoNiNá de cuidar el bienestar y los pequeños rituales diarios.

¿Oler a verano durante todo el día, sentir la piel fresca después de una jornada de calor y, además, lucir un sutil brillo dorado que realce el bronceado? Este es, indudablemente, el sueño común de muchos y muchas durante esta temporada.

Y, precisamente, este ha sido el objetivo del último lanzamiento de NoNiNá. La firma creada por Paz Padilla y su hija Anna F. Padilla acaba de presentar Glow Body Mist, una bruma corporal pensada para acompañar los días más cálidos del año y convertirse en ese pequeño gesto de bienestar que transforma cualquier rutina.

Con el verano ya encima, son muchas las personas que buscan fragancias más ligeras, frescas y fáciles de reaplicar a lo largo del día. En este contexto nace este nuevo producto, que llega tras la buena acogida de la primera fragancia de la marca y amplía el universo sensorial de NoNiNá.

Bruma corporal. Cedida.

La nueva bruma corporal comparte la misma esencia olfativa que el perfume de NoNiNá, una fragancia luminosa, cálida y profundamente veraniega que evoca el mar, la piel acariciada por el sol y esos momentos de calma que tanto se disfrutan durante las vacaciones.

Sin embargo, incorpora un detalle diferencial que promete conquistar a las amantes de los productos multifunción: un delicado acabado glow que deja sobre la piel un velo brillante muy sutil, perfecto para potenciar su luminosidad natural.

Según explica Anna Ferrer, la inspiración detrás de este lanzamiento surgió de una sensación muy concreta: "Queríamos recrear ese momento de llegar de la playa, darte una ducha y aplicarte algo fresco y agradable sobre la piel. Una bruma ligera, sensorial y envolvente que se sintiera como una caricia".

El resultado es un producto que aporta frescor inmediato y deja una sensación confortable que invita a utilizarlo varias veces al día.

Anna y Paz Padilla durante la presentación. Cedida.

En cuanto a su composición olfativa, combina la frescura cítrica de la bergamota con el carácter exótico del coco y la suavidad floral de la gardenia.

A medida que evoluciona, aparecen el monoi, el jazmín y la flor de naranjo, creando una estela cálida y envolvente que recuerda a los días junto al mar.

En el fondo, el sándalo, la vainilla y el almizcle aportan profundidad y sensualidad, dejando una huella suave y elegante sobre la piel.

Disponible en formato de 200 mililitros y con un precio de 12,90 euros, esta nueva bruma corporal reúne algunas de las tendencias más buscadas del momento: fragancias ligeras, fórmulas refrescantes y acabados luminosos.

Con este lanzamiento, NoNiNá continúa ampliando una propuesta que va mucho más allá de la moda. La marca, conocida por sus diseños coloridos, atemporales y llenos de personalidad, sigue construyendo un universo propio en torno al bienestar, las emociones y los pequeños rituales cotidianos.

Glow Body Mist nace precisamente con esa filosofía: la de disfrutar de los detalles sencillos, sentirse bien en la propia piel y encontrar en los gestos más cotidianos una pequeña dosis de felicidad.