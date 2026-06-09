Lidl vende la solución para cocinar con hasta un 90 % menos de grasa: está disponible a partir del día 19 de junio

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Las claves Generado con IA Lidl lanzará el 19 de junio la freidora de aire Philips Serie 2000 Airfryer NA229/00 por menos de 60 euros. Este modelo incorpora la tecnología RapidAir, que permite cocinar con hasta un 90% menos de grasa respecto a la fritura tradicional. La freidora ofrece 13 métodos de cocción y capacidad para 4,2 litros, ideal para familias pequeñas o medianas. Permite cocinar hasta un 50% más rápido y consumir un 70% menos de energía en comparación con un horno convencional.

La búsqueda infalible por comer más saludable ha impulsado en los últimos años el éxito de las freidoras de aire.

Estos pequeños electrodomésticos, que han llegado para revolucionar el mundo de la gastronomía, permiten preparar alimentos crujientes y sabrosos utilizando una cantidad mínima de aceite, reduciendo notablemente el aporte de grasas sin renunciar al sabor.

Y, como viene siendo habitual en la cadena alemana, Lidl no ha querido quedarse atrás. La superficie lanzará el 19 de junio una de las freidoras más potentes y atractivas del mercado: la Philips Serie 2000 Airfryer NA229/00, una freidora de aire compacta y versátil, por menos de 60 euros.

Philips Serie 2000 Freidora de aire.

Uno de los principales argumentos de esta Philips Serie 2000 es la incorporación de la tecnología RapidAir, un sistema que genera una circulación uniforme de aire caliente gracias a un diseño interior en forma de estrella.

Este flujo optimizado permite que los alimentos queden crujientes por fuera y tiernos por dentro utilizando poco o ningún aceite añadido. Según el fabricante, esta tecnología permite reducir hasta un 90 % la grasa en comparación con la fritura tradicional.

Además de favorecer una cocina más saludable, el sistema también contribuye a acelerar los tiempos de cocción y a reducir el consumo energético frente al uso de un horno convencional. Philips asegura que puede cocinar hasta un 50 % más rápido y consumir hasta un 70 % menos de energía respecto a un horno tradicional.

La freidora cuenta con una capacidad de 4,2 litros, una medida pensada para familias pequeñas o medianas. Según las especificaciones del fabricante, permite preparar hasta 500 gramos de patatas fritas, seis muslos de pollo o medio kilo de verduras en una sola tanda.

Philips Serie 2000 Freidora de aire.

Su diseño compacto también facilita su integración en cocinas de cualquier tamaño. El aparato mide 368 x 273 x 293 milímetros y tiene un peso aproximado de 4,4 kilogramos.

Más allá de freír con aire caliente, la Philips Serie 2000 destaca por su versatilidad. Incorpora 13 métodos de cocción distintos que permiten freír, hornear, asar, gratinar, recalentar, descongelar, deshidratar alimentos o mantener la comida caliente, entre otras funciones.

Para facilitar el uso diario, integra una pantalla táctil digital con nueve programas automáticos preconfigurados. Entre ellos se encuentran opciones específicas para patatas fritas congeladas, patatas frescas, pollo, carne, pescado, verduras, desayunos y repostería.

El usuario también puede ajustar manualmente la temperatura entre 60 y 200 grados centígrados y programar tiempos de cocción de hasta 60 minutos.

Relación calidad-precio

Con un precio de venta de 59,99 euros, tras un descuento del 14%, y el respaldo de una marca consolidada como Philips, esta freidora de aire se perfila como una de las ofertas más interesantes de Lidl para quienes buscan incorporar hábitos de cocina más saludables sin realizar una gran inversión.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la Philips Serie 2000 Airfryer NA229/00 estará disponible en la cadena de supermercados a partir del próximo 19 de junio y hasta agotar existencias.