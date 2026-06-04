Lo de siempre, como nunca: El nuevo código con el que Fundador hace historia en la feria de Jerez

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La Caseta Fundador redefine la noche de la feria con una propuesta que respeta las raíces de Jerez, pero marca el paso actual a base de ritmo, reencuentros y evolución.

Las claves

Las claves Generado con IA La caseta Fundador fue uno de los puntos de encuentro más destacados en la Feria del Caballo de Jerez, reuniendo a diferentes generaciones y estilos de vivir la feria. Fundador propone una nueva forma de disfrutar la tradición, con combinados que aportan un giro moderno sin perder la esencia jerezana. El brandy Fundador Doble Madera acompañó los distintos momentos de la noche, desde el inicio festivo hasta los encuentros más íntimos. La propuesta de Fundador resalta la importancia de compartir y transformar lo cotidiano en celebración, mezclando lo clásico con lo contemporáneo.

Hay un momento —casi imperceptible— en el que la Feria del Caballo, en Jerez, cambia de piel. Sucede cuando baja el sol, cuando el albero deja de deslumbrar y la luz de los farolillos convierte cada calle en un escenario. A partir de ahí, ya es Feria de Jerez: la música suena más cerca, las conversaciones se alargan y la caseta deja de ser un lugar para convertirse en un punto de encuentro. La noche no se improvisa: se comparte.

En esa transición vive la esencia de lo que buscamos cuando salimos: celebrar sin guion, dejar que el compás marque el ritmo y brindar por lo que se acaba de contar —o por lo que aún no se ha dicho—. Y si hay un gesto que resume esa manera de estar, es el de levantar una copa en el momento exacto: cuando todo encaja y la noche promete.

Son estas imágenes las que hablan del éxito de convocatoria de Fundador en la reciente Feria de Jerez, donde su caseta se erigió en punto de encuentro entre diferentes generaciones y diferentes concepciones de vivir el evento. Y es que la feria se mantiene fiel a su alma, pero los tiempos marcan el paso en las maneras de vivirla: más grupo, más movimiento, más “un momento” que se convierte en plan. Y en ese código de ahora Fundador encaja con naturalidad. No viene a ser parte del ambiente: viene a elevarlo.

Y si hay un sitio donde eso se nota, es en la Caseta Fundador: cuando el ambiente se enciende, el grupo se agranda sin pedir permiso y la barra marca el ritmo a base de combinados Fundador. Entra uno con “¿qué te pongo?” y sale un “lo de siempre… pero distinto”: hielo, mezcla, primer brindis y esa sensación de que aquí la noche va a ser de las que recuerdas toda la vida. Porque en la caseta Fundador se viene a lo mismo que a la feria – a compartir -, solo que con un punto extra: más intención, más brindis, más historia para mañana.

“Lo de siempre” no tiene por qué ser lo mismo

Brindis en la caseta Fundador.

Ahí es donde Fundador propone mirar lo conocido con ojos nuevos. Porque lo “de siempre” no tiene por qué ser lo mismo. Puede ser tradición, sí, pero también puede ser una forma actual de disfrutarla. El brandy Fundador nace de esa dualidad: historia de Jerez y energía contemporánea reunidas en una experiencia pensada para la noche, para la caseta y para quienes entienden que el mejor plan es el que se convierte en recuerdo.

La Feria de Jerez se vive en capas. Está el primer “¿dónde estabas?”, el reencuentro, el brindis que abre la puerta a la noche. Y también está ese punto en el que el ambiente se vuelve más elegante, más íntimo, más de quedarse. Para acompañar ese viaje —sin cambiar de lugar, pero sí de intensidad— Fundador lo plantea en dos tiempos, siempre en combinado, como se disfruta ahora: fácil, social y con un twist.

Fundador Doble Madera es el arranque perfecto. Es una elección que acompaña el primer tramo de la noche, cuando lo importante no es pararse a explicar, sino estar: música, miradas, risas y un vaso en la mano que te permite moverte, brindar, volver a brindar y seguir bailando.

Y cuando llega el momento en el que la conversación baja el volumen, pero gana intención, es cuando nos acordamos de nuevo de Fundador Doble Madera. No es un cambio de plan: es una evolución. Mantiene la esencia de Jerez, pero con un carácter más marcado, ideal para ese tramo de la noche en el que ya no se trata de llegar… sino de quedarse. Un combinado que acompaña con más presencia, sin robar protagonismo a lo que de verdad importa: la gente.

Una suma de instantes

Un momento durante la feria.

Porque la feria es eso: una suma de instantes. El saludo inesperado. La canción que todos conocen. El grupo que crece porque siempre hay alguien que aparece de la nada. La mezcla perfecta entre lo clásico y lo nuevo, conviviendo sin esfuerzo bajo los farolillos. Y en medio, un detalle que lo une todo: un brindis que acompaña el ritmo de la caseta y convierte lo cotidiano en celebración.

Fundador entiende que el disfrute no es solo lo que eliges, sino cómo lo vives: en compañía, en el lugar adecuado, con una estética que mira al futuro sin olvidar de dónde viene. Por eso Fundador Doble Madera encaja en la noche de Feria de Jerez: porque no compite con el ambiente, lo eleva. Está hecho para quien no se conforma con repetir la rutina; para quien busca su propia versión de lo de siempre y brinda por lo único que nunca pasa de moda en Jerez: compartir la noche como si fuera la primera.