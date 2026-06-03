Acaba de llegar a Decathlon la bicicleta eléctrica más barata y especial de la temporada: está disponible por solo 389 euros

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Las claves Generado con IA Decathlon lanza la bicicleta eléctrica Regalangel B20, plegable y compacta, por solo 389 euros. Incluye un motor sin escobillas de 500 W que permite subir pendientes de hasta 15 grados y alcanzar 32 km/h. Ofrece hasta 40 km de autonomía por carga, batería con sistema inteligente BMS y recarga entre 4 y 6 horas. Dispone de tres modos de uso, pantalla LCD, frenos de disco, luces LED y portaequipajes trasero.

Las bicicletas eléctricas han pasado de ser un capricho que pocos pueden permitirse a casi una necesidad para muchos y muchas, especialmente para aquellos que viven en las grandes ciudades.

La búsqueda de alternativas de movilidad más sostenibles, económicas y prácticas ha impulsado el crecimiento de un mercado que no deja de innovar.

Precisamente, Decathlon ha incorporado a su catálogo uno de los modelos más llamativos de los últimos meses: la bicicleta eléctrica miniatura Regalangel B20, un modelo compacto y plegable, por solo 389 euros.

Bicicleta eléctrica miniatura REGALANGEL B20.

Uno de los aspectos más destacados de esta bicicleta eléctrica es su motor sin escobillas de 500 vatios de potencia máxima, capaz de afrontar pendientes de hasta 15 grados sin excesivas dificultades.

Gracias a esta configuración, la bicicleta puede alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora, aunque su uso debe ajustarse siempre a la normativa vigente en cada territorio.

La energía corre a cargo de una batería de iones de litio de 36 voltios y 7,8 Ah equipada con sistema inteligente de gestión BMS (Battery Management System), una tecnología diseñada para optimizar el rendimiento, proteger las celdas y prolongar la vida útil del conjunto.

Además, según los datos facilitados por el fabricante, la autonomía puede situarse entre los 34 y los 40 kilómetros por carga, dependiendo del peso del usuario, el terreno y el modo de conducción seleccionado. El tiempo de recarga completa oscila entre las cuatro y las seis horas.

Bicicleta eléctrica miniatura REGALANGEL B20.

Eso no es todo, también ofrece tres modos de utilización diferenciados. El primero es el modo totalmente eléctrico, accionado mediante acelerador; el segundo corresponde al sistema de pedaleo asistido, que incorpora cinco niveles de ayuda al ciclista; y el tercero permite utilizar la bicicleta de manera convencional, sin asistencia eléctrica.

Otro de sus grandes argumentos es la portabilidad. El cuadro puede plegarse rápidamente; además, presenta un peso aproximado de 20,9 kilogramos e incorpora ruedas de 14 pulgadas.

En el apartado de equipamiento, la bicicleta incluye una pantalla LCD inteligente desde la que el usuario puede consultar información como la velocidad, el nivel de batería o la distancia recorrida. También permite gestionar distintos parámetros de asistencia para personalizar la experiencia de conducción.

La seguridad tampoco ha sido descuidada. Incorpora frenos de disco mecánicos tanto en la rueda delantera como en la trasera, una solución que garantiza una frenada más eficaz incluso en condiciones meteorológicas adversas.

A ello se suman luces LED delanteras y traseras para mejorar la visibilidad nocturna y neumáticos reforzados con protección antipinchazos. El conjunto se completa con un sillín regulable en altura y un portaequipajes trasero que incrementa su practicidad para el día a día.

En cuanto a dimensiones y ergonomía, la bicicleta está recomendada para usuarios con una estatura comprendida entre 1,55 y 1,78 metros. Su carga máxima admitida alcanza los 120 kilogramos, mientras que la altura mínima del asiento se sitúa en 68 centímetros.