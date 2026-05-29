Kiabi vende el conjunto de oficina más elegante y fresco para lucir este verano: falda + camisa por solo 35 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Kiabi lanza un conjunto de oficina de verano compuesto por falda y camisa con estampado vichy, disponible por solo 35 euros. La falda, de algodón 100%, tiene corte acampanado, cintura elástica y está disponible en negro y rosa desde la talla XS hasta XL. La camisa, también de algodón, incluye cuello en pico y lazada trasera, aportando un toque diferenciador y elegante al conjunto. El conjunto permite múltiples combinaciones y es ideal tanto para jornadas laborales informales como para eventos afterwork.

Aunque para muchos y muchas pueda parecer algo superfluo, la realidad es que encontrar un outfit elegante, cómodo y fresco para ir a la oficina cada día cuando llega el calor puede convertirse en todo un desafío.

Las altas temperaturas obligan a buscar prendas ligeras y funcionales, pero sin renunciar a una imagen cuidada y profesional.

Y precisamente ahí es donde Kiabi ha encontrado una de las claves de su nueva colección de verano, apostando por un conjunto de camisa y falda con estampado vichy, disponible por solo 35 euros.

Conjunto estampado vichy.

La propuesta destaca, en primer lugar, por su equilibrio entre elegancia informal, comodidad y funcionalidad.

La falda larga, confeccionada en algodón 100%, presenta un corte acampanado y cintura elástica, lo que favorece tanto la comodidad durante largas jornadas laborales como una silueta ligera y fluida, ideal para combatir las altas temperaturas.

Además, su largo aproximado de 92 centímetros y el movimiento natural del tejido aportan un aire sofisticado sin resultar excesivamente formal.

En cuanto a su tallaje, está disponible desde la XS hasta la XL y en dos tonos diferentes: negro y rosa, ambos con estampado de vichy. Su precio es de 20 euros.

Conjunto estampado vichy.

En cuanto a la camisa, Kiabi mantiene la misma disponibilidad, ya que también está a la venta desde la XS hasta la XL aunque en este caso su precio es de 15 euros.

El top incorpora cuello en pico y una abertura trasera con lazada que aporta un detalle diferenciador sin perder sobriedad.

La prenda está realizada igualmente en algodón 100%, una elección clave para quienes buscan tejidos transpirables durante los meses más calurosos del año. Además, el diseño apuesta claramente por el total look vichy, una tendencia que ya empieza a verse en el día a día.

Desde el punto de vista estilístico, el conjunto permite múltiples combinaciones. Puede llevarse con sandalias planas y bolso tote para una jornada laboral informal de trabajo, o elevarse con alpargatas de cuña y accesorios dorados para eventos afterwork o incluso cenas de verano.