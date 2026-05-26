Llega a Primark la nueva colección de Paula Echeverría: sandalias, vestidos, e incluso bolsos desde solo 10 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Paula Echevarría lanza una nueva colección para Primark con inspiración mediterránea y boho, destacando precios accesibles desde 3,50 hasta 30 euros. Las sandalias con tachuelas en tonos gris y marrón, con plantilla acolchada, destacan por su comodidad y versatilidad, disponibles por 16 euros. El vestido burdeos de estampado paisley combina estilo retro y actual, adaptándose a diferentes ocasiones, y está disponible desde la talla 34 a la 50 por 18 euros. La colección incluye un bolso de hombro con tachuelas a solo 10 euros y un conjunto de chaleco peplum y bermudas plisadas por 34 euros, destacando la coordinación y el diseño contemporáneo.

La nueva colección de Paula Echevarría para Primark ha vuelto a situar a la actriz como una de las figuras más influyentes del mundo de la moda. Con una propuesta con estética mediterránea, inspiración boho y precios realmente accesibles, la línea refuerza la idea de un armario estival funcional, coordinado y de bajo coste.

Según la propia descripción de la colección, el objetivo es ofrecer "conjuntos frescos para el día a día con los que lucir un look desenfadado, así como prendas de ganchillo y lino ideales para conseguir el look perfecto de verano", con precios que oscilan entre los 3,50 euros y los 30 euros.

Dentro de este contexto, desde EL ESPAÑOL hemos seleccionado cuatro piezas clave que condensan el ADN de la colección: calzado con carácter, estampados clásicos reinterpretados, conjuntos estilosos y accesorios con presencia estética.

Sandalias con plantilla y tachuelas Paula Echevarría.

En primer lugar, uno de los artículos que más ha llamado la atención, y que personalmente quiero incluir en mis looks diarios, son las sandalias con tachuelas en tonos gris y marrón.

Se trata de un diseño plano, con tiras anchas y plantilla acolchada, pensado para priorizar la comodidad en el uso diario sin renunciar a un acabado estilístico cuidado.

El efecto topo del material y la incorporación de tachuelas refuerzan una estética casual con ligeras referencias bohemias y urbanas, convirtiéndolas en un calzado versátil que funciona tanto con vestidos fluidos como con prendas más informales.

Además, están disponibles por solo 16 euros y desde la talla 36 hasta la 41.

Vestido con estampado de cachemira Paula Echevarría.

Por otra parte, el vestido en color burdeos es otra de las piezas más representativas de la colección por su carga estética y su capacidad de adaptación a diferentes contextos.

El diseño apuesta por un corte fluido y ligero, con un estampado paisley reinterpretado en clave contemporánea sobre un fondo oscuro que aporta sofisticación.

El resultado es una prenda femenina con un aire ligeramente retro, pero adaptada a tendencias actuales gracias al contraste entre el estampado clásico y el color burdeos profundo.

Este vestido, pensado para funcionar tanto en looks de día con sandalias planas como en estilismos más arreglados con tacón, está a la venta por 18 euros y desde la talla 34 hasta la 50.

Bolso de hombro con tachuelas de Paula Echevarría.

En tercer lugar, no podemos dejar pasar el bolso de hombro con tachuelas que actúa como complemento coordinado dentro del conjunto estilístico de la colección.

De tamaño medio y acabado sintético, incorpora detalles metálicos en forma de tachuelas que aportan un matiz más contemporáneo y ligeramente rockero a una base cromática elegante y sobria.

Su diseño está pensado para el uso diario, ofreciendo capacidad suficiente para elementos esenciales sin perder ligereza ni comodidad. El modelo en tono burdeos, además, permite una combinación directa con el vestido de la misma colección.

Lo mejor de todo es su precio; y es que Primark lo vende por solo 10 euros y en hasta 3 colores diferentes.

Chaleco y bermudas de Paula Echevarría.

Y por último, uno de mis favoritos de esta colección es el conjunto de chaleco peplum con bermudas plisadas, disponible por 34 euros (18 euros el chaleco + 16 euros las bermudas).

Se trata de un dos piezas de inspiración claramente sastre, reinterpretado con un enfoque más contemporáneo y femenino.

El diseño del chaleco incluye escote estructurado y cierre frontal con botones, manteniendo una estética minimalista pero con intención marcada de elevar el conjunto hacia un registro más sofisticado dentro de la colección.

Las bermudas plisadas, por su parte, completan el look desde una lógica de sastrería relajada. Su corte de pernera ancha y el detalle de los pliegues frontales aportan movimiento y una caída más fluida de lo habitual en este tipo de prendas, situándose entre lo formal y lo urbano.