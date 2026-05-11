Doce maneras de saborear Jerez: Fundador convierte 2026 en una celebración para los sentidos

EL ESPAÑOL y FUNDADOR promueven el consumo responsable. Disfruta de los productos de FUNDADOR con moderación. Prohibida su venta y consumo a menores de 18 años. No consumir durante el embarazo. Si bebes, no conduzcas.

Fundador celebra la Capitalidad Gastronómica de Jerez con una ambiciosa agenda que fusiona tres siglos de tradición vitivinícola, alta cocina estacional y el carismático regreso de su icono publicitario, Don Pedrito.

Las claves

Las claves Generado con IA Jerez de la Frontera celebra en 2026 su designación como Capital Española de la Gastronomía, destacando su patrimonio culinario. Bodegas Fundador lidera la programación gastronómica con el ciclo 'Doce maneras de saborear Jerez', fusionando tradición y vanguardia en Casa Fundador. El año incluye menús temáticos, eventos con chefs invitados, maridajes de brandy y vinos, y actividades que abarcan música, brunchs y productos locales. Don Pedrito, icónico personaje publicitario, regresa como embajador de la marca para conectar con nuevas generaciones y reforzar la identidad de Fundador.

La historia centenaria de Jerez de la Frontera como epicentro del mundo culinario de alta calidad en nuestro país marca un nuevo hito este 2026, ya que la ciudad celebra este año su designación como Capital Española de la Gastronomía. Se trata de un reconocimiento que va más allá de las cocinas y que se erige en una excelente oportunidad para poner en valor la identidad de una tierra donde lo culinario forma parte indisoluble de su patrimonio cultural.

En este contexto, Bodegas Fundador asume un rol protagonista. Su legado histórico es uno de los principales argumentos: se trata de la bodega más antigua de la ciudad (fundada en 1730), lo que resulta sobresaliente de por sí dada la relación de Jerez con el universo vitivinícola. Por eso, la propuesta de la casa durante 2026 incluye no solo iniciativas de proyección internacional, sino experiencias en la mesa que fusionan la herencia de sus tres siglos de trayectoria con la vanguardia de la cocina contemporánea.

Bajo el sugerente lema ‘Doce maneras de saborear Jerez’, Fundador ha diseñado un ‘Año Gastronómico’ que trasciende la mera degustación para convertirse en un homenaje a la tierra que se puede disfrutar con todos los sentidos. La programación que propone la bodega integra cocina, música y ocio; una manera, en definitiva, de centralizar la actividad de este gran evento anual.

Casa Fundador es el núcleo de este intenso calendario. Si este local, ubicado dentro de las instalaciones de las bodegas, es ya una referencia para los amantes de la buena mesa, durante este 2026 eleva su estatus y se transforma en un punto de encuentro en torno a la gastronomía y la cultura culinaria a la que remite el recetario jerezano, en una propuesta que rinde homenaje al producto, al territorio y a las manos que, con oficio y tradición, lo hacen posible.

Acto oficial en el ayuntamiento de Jerez.

‘Doce maneras de saborear Jerez’

La andadura comenzó en enero con la reapertura del restaurante y la presentación del Menú de la Capitalidad, propuesta que se mantiene como hilo conductor durante todo el año. Además, hay propuestas transversales que se extienden durante todo el año: es el caso, por ejemplo, de las experiencias de brunch, concebidas como una oferta de alta calidad.

Febrero puso el foco en la cocina emocional bajo el ciclo ‘A la cazuela’, un tributo a las abuelas que preservaron los guisos tradicionales. Durante el mes de marzo, la casa aprovechó la efervescencia del Festival de Jerez para maridar el brandy con quesos artesanos, incluyendo hitos culturales como la masterclass de Macarena de Jerez.

Sopa de tomate.

Con la llegada de la primavera, la programación alcanza su máxima temperatura. Abril se vistió de tradición con los dulces de Cuaresma y torrijas armonizadas con brandy, culminando en una esperada Preferia donde la música en directo anticipó la alegría de la Feria del Caballo.

Mayo es uno de los meses con la agenda más intensa. Además de la Feria del Caballo, durante estos días brillará la tradicional feria de la ciudad, donde Fundador cuenta con una caseta que es punto de referencia año tras año. Durante estas semanas, la propuesta mirará al mar: Casa Fundador concederá protagonismo al ronqueo del atún, producto estrella en los menús maridados con los mejores destilados de la casa.

Además, este mes marca el inicio del ciclo Fundador & Friends, que reunirá a chefs invitados. Se trata de uno de los ejes gastronómicos de la programación de Casa Fundador, una iniciativa en la que cinco cocineros de gran prestigio reinterpretan la cocina jerezana y el producto local a través de cenas maridadas con brandis y vinos de la casa. Los protagonistas de este suculento calendario son: 29 de mayo – Juanmi Contreras, del restaurante Tuga (Jerez); 18 de junio – Israel Ramos, de Restaurante Albalá; 9 de julio – Alejandro Sánchez Soto, de Restaurante Asidonia; 6 de agosto – Javi Muñoz, de Carboná; y 24 de septiembre – Ale Alcántara, de Beduino.

También en mayo tendrá lugar un hecho de especial relevancia: se trata de la presentación en Vinoble de la nueva gama Torre de Macharnudo by Harveys, reafirmando el liderazgo de la firma en los vinos del Marco.

En junio, el fuego y las brasas toman el relevo con jornadas dedicadas a carnes de calidad, preparando el terreno para una oferta estival más ligera basada en arroces y ceviches. Estos acompañarán eventos como la ‘Noche loca Fundador’ y las fiestas con las que la marca celebra el inicio y el fin del verano.

Tartar de atún de almadraba y berza jerezana, dos de las propuestas culinarias de Casa Fundador.

A medida que el año avance, se recuperarán los sabores más contundentes. Septiembre se dedicará a la fritura jerezana, octubre a los salazones y noviembre a los ibéricos.Y el cierre llegará en diciembre: las zambombas, declaradas Bien de Interés Cultural, encontrarán en las bodegas un escenario inigualable. La Navidad gourmet, vinculada a los pestiños y dulces tradicionales, cerrará un año histórico.

El regreso de un icono: Don Pedrito

Si bien lo culinario es el eje, no es la única sorpresa. En un movimiento audaz, la figura de Don Pedrito asumirá un renovado protagonismo. Conocido tradicionalmente como ‘Zapatones’, este personaje protagonizaba los spots de la bodega en los años 60. Su carisma y su icónica melodía le otorgaron un lugar especial en el imaginario publicitario español.

El hecho de que Don Pedrito vuelva al primer plano no es una concesión a la nostalgia, sino una herramienta narrativa para conectar a las nuevas generaciones con los valores de la marca a través de este embajador que representa al fundador, Pedro Domecq Loustau. Esta apuesta revela la ambición de Fundador por trascender el ámbito de la elaboración para reforzar la posición del brandy en el ecosistema gastronómico y las nuevas opciones de ocio experiencial.

Degustación de Fundador.

Es una innovación calculada. La clave es mantener la fidelidad a un producto que, desde su nacimiento en 1874, sentó las bases de toda una categoría y sigue siendo el punto de encuentro entre lo que fuimos y lo que nos apetece ser hoy: un clásico que no se repite, se reinventa en cada copa.