Es oficial: acaba de lanzar Action la tienda de campaña más barata y sencilla de usar por solo 39,95 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Action ha lanzado la tienda de campaña Froyak por solo 39,95 euros, destacando por su bajo precio. El modelo es de tipo cúpula, pensado para alojar hasta tres personas y facilitar el montaje y transporte. Incluye bolsa de transporte, piquetas y sistema de sujeción, siendo ideal para escapadas cortas y festivales. Su precio es considerablemente inferior al de otras tiendas similares del mercado, que suelen superar los 90 euros.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de las temperaturas en gran parte de España, se multiplica el interés por las escapadas al aire libre, las acampadas improvisadas y los festivales de verano.

En este contexto, la idea de acampar vuelve a ganar especial protagonismo, especialmente entre quienes buscan soluciones prácticas y asequibles para disfrutar de la naturaleza sin realizar una gran inversión.

Dentro de esta tendencia se sitúa la nueva tienda de campaña de cúpula Froyak comercializada por Action, un modelo pensado para tres personas que apuesta por la funcionalidad básica.

Tienda de cúpula Froyak.

El diseño del producto responde a una estructura clásica de cúpula, con unas dimensiones aproximadas de 190 x 300 x 125 centímetros, lo que permite alojar hasta tres ocupantes en su interior.

Se trata de una solución sencilla, concebida para facilitar el montaje rápido y el transporte, dos factores clave para usuarios que priorizan la comodidad frente a prestaciones técnicas avanzadas.

En cuanto a los materiales, la tienda incorpora componentes ligeros y básicos, propios de su gama de precio, junto con los elementos necesarios para su instalación en exteriores, como piquetas y sistema de sujeción.

También incluye bolsa de transporte, lo que refuerza su carácter práctico para desplazamientos cortos, escapadas de fin de semana o asistencia a eventos al aire libre.

Tienda de cúpula Froyak.

El precio es, sin duda, uno de los elementos más llamativos de esta tienda de campaña.

Con un coste de 39,95 euros, se sitúa muy por debajo de la media habitual del mercado para modelos de tres personas, donde los precios pueden escalar fácilmente por encima de los 90 o incluso los 200 euros en opciones más técnicas.

Precisamente esa combinación de precio reducido y utilidad inmediata explica que este tipo de artículos suela tener una alta rotación en tienda.

En el caso de Action, cuya estrategia se basa en lanzamientos frecuentes y stock limitado, no es descartable que se agote en las próximas semanas.