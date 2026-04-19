Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el sofá de 2 plazas más barato: está disponible por solo 129,99 €

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Las claves Generado con IA Lidl lanza un sofá lounge de dos plazas para exterior por solo 129,99 euros, generando gran expectación entre los consumidores. El sofá, de la marca Livarno, destaca por su diseño moderno, estructura resistente y cojines acolchados que ofrecen confort para uso diario. Puede soportar hasta 220 kilogramos y sus dimensiones lo hacen ideal para terrazas, balcones o jardines de cualquier tamaño. La oferta es temporal y estará disponible únicamente hasta agotar existencias.

Llega el verano, el buen tiempo y con ello, las ganas de disfrutar de estos meses con los nuestros y de la mejor manera posible.

Terrazas, balcones y jardines vuelven a cobrar protagonismo en los hogares, convirtiéndose en espacios clave para el descanso y el ocio al aire libre. Precisamente, la cadena de supermercados Lidl ha puesto a la venta un producto que ya está despertando una gran expectación entre los consumidores.

Concretamente, estamos hablando de un sofá lounge de dos plazas para exterior en un atemporal color beige por menos de 130 euros.

Sofá lounge de 2 plazas para exterior.

El producto, comercializado bajo su marca de hogar Livarno, reúne una serie de características que lo posicionan como una opción especialmente atractiva dentro de su categoría.

Pensado para uso exterior, presenta una estructura resistente y un diseño moderno que se adapta con facilidad a distintos estilos decorativos.

Ya sea en un balcón de dimensiones reducidas o en un jardín más amplio, este sofá busca ofrecer una solución funcional sin renunciar a la estética.

A ello se suman sus cojines acolchados, que aportan un nivel de confort adecuado para el uso diario, reforzando su propuesta como pieza central en cualquier espacio al aire libre.

Sofá lounge de 2 plazas para exterior.

Además, presenta una estructura estable capaz de soportar hasta 220 kilogramos, lo que lo sitúa dentro de los estándares habituales de este tipo de mobiliario auxiliar.

En cuanto a sus dimensiones, el sofá mide aproximadamente 120 centímetros de largo, 90 de ancho y 70 de alto, perfecto para espacios reducidos sin renunciar a mucho espacio.

Sin embargo, más allá de sus prestaciones, el factor determinante que explica el revuelo generado en torno a este lanzamiento es, sin duda, su precio.

Actualmente, la cadena alemana vende este práctico sofá por solo 129,99 euros. Eso sí, tal y como suele ocurrir con las promociones de Lidl, esta oferta solo estará disponible de forma temporal hasta agotar existencias.