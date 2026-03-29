Abre un nuevo supermercado con gran superficie de ventas en Granada: 450 m2 y más de 4.500 referencias

Las claves nuevo Generado con IA Dia ha inaugurado su primer supermercado en Albolote, Granada, con 450 m2 de superficie y más de 4.500 referencias. La nueva tienda, situada en una zona céntrica, permite a los vecinos acceder a una oferta completa sin salir del municipio. La apertura ha supuesto la creación de siete empleos, cinco de ellos de nueva incorporación, reforzando el empleo local. Durante el primer mes, habrá descuentos en frutas, verduras, panadería y bollería, y los miembros de Club Dia tendrán un 5% adicional en todas sus compras.

La cadena de supermercados Dia ha abierto este pasado jueves su primer establecimiento en el municipio granadino de Albolote, consolidando así su estrategia de expansión en la provincia.

Ubicada en la calle Tinar, 18, la nueva tienda se sitúa en una zona céntrica del municipio, lo que permitirá a los vecinos acceder a una oferta completa de productos sin necesidad de desplazarse a la capital.

Con esta apertura, Dia alcanza las 49 tiendas en la provincia de Granada y supera las 520 en toda Andalucía, reforzando su modelo de proximidad.

Tienda de Dia.

Concretamente, el establecimiento dispone de una superficie de venta superior a los 450 metros cuadrados y ofrece un surtido de más de 4.500 referencias.

Así, los clientes podrán elegir entre productos de marca propia y una amplia selección de fabricantes reconocidos, en línea con la apuesta de la compañía por combinar calidad y precios competitivos.

La empresa subraya su compromiso de acercar una compra sencilla, accesible y de calidad, al tiempo que contribuye al desarrollo económico de las zonas donde opera.

La nueva tienda ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de compra ágil y completa, incorporando servicios como entrega a domicilio y gestión de pedidos online. De este modo, los vecinos de Albolote podrán realizar sus compras de forma más cómoda, sin salir del municipio.

Además, en el ámbito laboral, la apertura ha supuesto la creación de siete puestos de trabajo, cinco de ellos de nueva incorporación, lo que refuerza la apuesta de la compañía por la generación de empleo local.

Asimismo, y con motivo de la inauguración, Dia ha puesto en marcha diversas promociones dirigidas a los clientes. Durante el primer mes, se aplicará un descuento del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería.

Por su parte, los usuarios de Club Dia también podrán beneficiarse de un 5% de descuento en todas sus compras durante cuatro semanas, acumulable en el monedero digital de la aplicación.