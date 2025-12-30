Las claves nuevo Generado con IA Lidl lanza el roscón biscuit por 8,99 euros, una reinterpretación moderna del tradicional roscón de Reyes. Este producto, de 500 gramos, presenta una textura inspirada en la galleta y una cobertura y relleno innovadores. Aunque se inspira en las tendencias de alta cocina popularizadas por chefs como Dabiz Muñoz, el roscón biscuit de Lidl no está directamente relacionado con él. Disponible en todas las tiendas Lidl desde finales de octubre, es una opción económica y original para celebrar Nochevieja o Reyes.

Las sobremesas navideñas en España tienen un protagonista indiscutible: el roscón. Tradicionalmente asociado al Día de Reyes, este bollo aromático, con agua de azahar, frutas confitadas y, a menudo, relleno de nata o trufa, ha evolucionado en innumerables versiones en pastelerías y supermercados.

Precisamente, Lidl ha lanzado al mercado una reinterpretación moderna, el roscón biscuit, que ha generado expectación por su precio, formato y su inspiración en las tendencias de alta cocina.

El roscón biscuit de la cadena alemana se ofrece al público a 8,99 euros por unidad y tiene un peso de 500 gramos, lo que equivale a 17,98 euros por kilogramo.

Roscón de biscuit.

Además, está disponible en todas las tiendas físicas de Lidl desde finales de octubre y se comercializa hasta agotar existencias.

A diferencia del roscón tradicional, esta versión no sigue estrictamente la receta clásica, ya que se aproxima a un pastel dulce con inspiración en galleta (biscuit), con cobertura y relleno pensados para ofrecer una experiencia diferente.

La mención de Dabiz Muñoz, chef español con varias estrellas Michelin conocido por sus reinterpretaciones audaces de clásicos, ha estado presente debido a sus propias versiones creativas de roscón de galleta.

Aunque el producto de Lidl no tiene una relación directa con el chef, su propuesta de sabores innovadores y originalidad lo colocan en la conversación gastronómica actual, convirtiéndolo en una opción más económica para Nochevieja o el Día de Reyes.

El roscón biscuit de Lidl, con su precio de 8,99 euros y su reinterpretación contemporánea del clásico roscón de Reyes, se presenta como una opción atractiva para cerrar las fiestas con un toque dulce y diferente.

No obstante, y como es obvio, este producto de la cadena alemana no sustituye a las versiones artesanales o a las reinterpretaciones de chefs de alta cocina.